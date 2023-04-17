Samsung Galaxy F54’ün teknik özellikleri sızdırıldı

Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı telefonu Samsung Galaxy F54’ün teknik özellikleri sızdırıldı.

Samsung Galaxy F54’ün teknik özellikleri sızdırıldı

Samsung fiyat artışı sebebiyle satış kontrolünü kaybeden diğer şirketlere inat uygun fiyatlı modelleriyle piyasada kalmaya devam ediyor.

Yeni fiyat performans ürünü olarak tanıtılması beklenen

Samsung Galaxy F54'e dair bazı teknik özellikler sızdırıldı.

ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

İddialara göre Samsung Galaxy F54, nisan ayının sonunda piyasaya sürülecek.

Akıllı telefonun şirketin imza tasarımı olan üçlü kamera halkalarına sahip olacağı da belirtiliyor.

SAMSUNG GALAXY F54'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Sızıntıya göre Samsung Galaxy F54, 2.400 x 1.080 piksel Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekranla gelecek. İşlemci tarafında cihaz, orta sınıf işlemci Exynos 1380 kullanacak. LPDDR4x 8GB RAM ve UFS 2.2 128GB veya 256GB depolama yapılandırmasına sahip olan cihaz, 25W hızlı şarj destekli 6000 mAh bataryayla gelecek.

Kamera tarafında ise yeni cihazımız oldukça iddialı. 32 Megapiksel ön kameraya sahip olan cihaz, arka kamera bölümünde optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 108MP ana kamera sensörü kullanacak. Ayrıca 8 MP ultra geniş sensör ve 2 MP makro kamera da gelen bilgiler arasında. Android 13 kullanacak olan cihaz, 8,4 mm kalınlığında ve yaklaşık 199 gram ağırlığında olacak.

Ekran: 2.400 x 1.080 piksel Full HD+, 120 Hz, 6.7 inç AMOLED

İşlemci: Exynos 1380

RAM: 8 GB

Depolama: 128/256 GB

Ön Kamera: 32 Megapiksel

Arka Kamera: 108 Megapiksel + 8 Megapiksel ultra geniş+ 2 Megapiksel makro

Pil: 25W hızlı şarj destekli 6000 mAh

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