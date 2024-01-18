Samsung Galaxy S24 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

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Samsung Galaxy S24 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu
Samsung Galaxy S24 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu. İşte ön siparişe özel kampanya ve hediyeleriyle Samsung Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Utra fiyatları

Samsung Galaxy S24 ailesinin lansmanının başlamasıyla birlikte, Samsung Türkiye web sitesinde yeni akıllı telefonların fiyatlarını paylaştı. İşte Samsung S24 modellerinin Türkiye fiyatları:

SAMSUNG GALAXY S24 FİYAT LİSTESİ

Galaxy S24 128GB: 39.999 TL

Galaxy S24 256GB: 42.499 TL

SAMSUNG GALAXY S24 PLUS FİYAT LİSTESİ

Galaxy S24 Plus 256GB: 46.499 TL

SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA FİYAT LİSTESİ

Galaxy S24 Ultra 12GB/256GB: 69.999 TL

Galaxy S24 Ultra 12GB/512GB: 73.999 TL

Galaxy S24 Ultra 12GB/1TB: 80.999 TL

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ÖN SİPARİŞE ÖZEL DEĞİŞİM KAMPANYASI VE HEDİYELER

Ön siparişe özel olarak eski telefonunu getirenlere, telefonunun değerinin üzerine ek olarak takas desteği yapılacak. Galaxy S24 satın alacaklara 6.000 TL, Galaxy S24 Plus satın alacaklara 7.000 TL, Galaxy S24 Ultra satın alacaklara ise 8.000 TL ek takas desteği sağlanacak.

Ön sipariş sürecinde Galaxy S24 Ultra'da iki katı depolama daha uygun fiyata alınabiliyor. Örneğin Galaxy S24 Ultra 256 GB ile aynı fiyata Galaxy S24 Ultra 512 GB alınabilecek. Galaxy S24 Ultra 1 TB modeli ise 512 GB fiyatına alınabiliyor. Galaxy S24 ve S24+'ta böyle bir kampanya mevcut değil.

Galaxy S24 serisinden herhangi birini ön sipariş döneminde satın alanlara Samsung Care+ 3 aylık ekran koruması hediye ediliyor. Herhangi bir şarj, saat, kulaklık gibi cihaz hediyesi bulunmuyor.

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