4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt

ABD'li müşterilerine mail gönderen Samsung, bazı Samsung kullanıcılarının bilgilerinin üçüncü taraf kişilere ulaşmış olabileceğini ifade etti.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 15:37
Takip Et

Samsung güvenlik ihlali gerçekleşti iddialarına yanıt verdi

Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
+
Aa
-

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Samsung, Cuma günü ABD’deki kullanıcılarına e-posta yoluyla bir mesaj attı. Samsung ABD’den gelen mail, “Müşteri bilgileriyle ilgili önemli bir bildirim” başlığı ile gönderildi. Mesajın içeriğinde Samsung kullanıcılarının bilgileri üçüncü taraf kişilere ulaştı denildi.

Konu ile ilgili kullanıcılarını bilgilendiren Kore temelli şirket Samsung, güvenlik ihlalinin Temmuz ayında gerçekleştiğini ifade etti. 4 Ağustos tarihinde inceleme başlattıklarını belirtirken, bildirim atmak için ise Eylül ayını bekledi.

Uzmanlardan gelen açıklamalarda Samsung’un bu duyuruyu yapmadan önce beklemesinin nedeni ne tür veri güvenliklerinin ihlal edildiğinden emin olmak olarak gösterildi. Şirketin aynı zamanda bu durumdan tam olarak kimlerin etkilendiğini de kesinleştirmek için böyle bir yol izlediği belirtildi. Samsung, konu ile ilgili kullanıcılara gönderdiği mailde şu ifadelere yer verdi:

Temmuz 2022’nin sonlarında, yetkisiz kişiler Samsung’un bazı ABD sistemlerinden bilgi sızdırdı. 4 Ağustos’ta veya yakın bir tarihte, devam eden araştırmamız sonucunda belirli müşterilerin kişisel bilgilerinin etkilendiğini belirledik.

Etkilenen sistemlerin güvenliğini sağlamak için önlemler aldık ve önde gelen bir dış siber güvenlik firmasıyla anlaştık ve kolluk kuvvetleriyle koordinasyon halindeyiz. Müşterilerimizin sorunun Sosyal Güvenlik numaralarını veya kredi ve banka kartı numaralarını etkilemediğini, ancak bazı durumlarda ad, iletişim ve demografik bilgiler, doğum tarihi ve ürün kayıt bilgileri gibi bilgileri etkilemiş olabileceğinden emin olmak istiyoruz. İlgili her müşteri için etkilenen bilgiler değişiklik gösterebilir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
1
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
2
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
3
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
4
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
5
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
6
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿''Sivasspor hala 3 puanla tanışamadı bu nereye kadar böyle sürecek?'' Sivas Karagümrük maçında neden gol sesinin çıkmadığını Faruk Malik yazdı.
7
﻿''Sivasspor hala 3 puanla tanışamadı bu nereye kadar böyle sürecek?'' Sivas Karagümrük maçında neden gol sesinin çıkmadığını Faruk Malik yazdı.
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Malatya Tarım Ve Orman Müdürlüğü buğday tohumu satın alacak
﻿Malatya Tarım Ve Orman Müdürlüğü buğday tohumu satın alacak
﻿Malatya Tarım Ve Orman Müdürlüğü buğday tohumu satın alacak
﻿Eski ihracatçılar birliği başkanına tacizden 45 yıl hapis istemi
﻿Eski ihracatçılar birliği başkanına tacizden 45 yıl hapis istemi
﻿Eski ihracatçılar birliği başkanına tacizden 45 yıl hapis istemi
﻿Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Lüksemburg Büyükelçiliği Türk uyruklu sekreter alacak
﻿Lüksemburg Büyükelçiliği Türk uyruklu sekreter alacak
﻿Lüksemburg Büyükelçiliği Türk uyruklu sekreter alacak
﻿İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Sivas'ta "Geleneksel Giyim Kuşam" defilesi düzenlendi
﻿Sivas'ta
﻿Sivas'ta "Geleneksel Giyim Kuşam" defilesi düzenlendi
﻿3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
﻿3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
﻿3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.