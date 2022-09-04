﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Samsung, Cuma günü ABD’deki kullanıcılarına e-posta yoluyla bir mesaj attı. Samsung ABD’den gelen mail, “Müşteri bilgileriyle ilgili önemli bir bildirim” başlığı ile gönderildi. Mesajın içeriğinde Samsung kullanıcılarının bilgileri üçüncü taraf kişilere ulaştı denildi.

Konu ile ilgili kullanıcılarını bilgilendiren Kore temelli şirket Samsung, güvenlik ihlalinin Temmuz ayında gerçekleştiğini ifade etti. 4 Ağustos tarihinde inceleme başlattıklarını belirtirken, bildirim atmak için ise Eylül ayını bekledi.

Uzmanlardan gelen açıklamalarda Samsung’un bu duyuruyu yapmadan önce beklemesinin nedeni ne tür veri güvenliklerinin ihlal edildiğinden emin olmak olarak gösterildi. Şirketin aynı zamanda bu durumdan tam olarak kimlerin etkilendiğini de kesinleştirmek için böyle bir yol izlediği belirtildi. Samsung, konu ile ilgili kullanıcılara gönderdiği mailde şu ifadelere yer verdi:

Temmuz 2022’nin sonlarında, yetkisiz kişiler Samsung’un bazı ABD sistemlerinden bilgi sızdırdı. 4 Ağustos’ta veya yakın bir tarihte, devam eden araştırmamız sonucunda belirli müşterilerin kişisel bilgilerinin etkilendiğini belirledik.

Etkilenen sistemlerin güvenliğini sağlamak için önlemler aldık ve önde gelen bir dış siber güvenlik firmasıyla anlaştık ve kolluk kuvvetleriyle koordinasyon halindeyiz. Müşterilerimizin sorunun Sosyal Güvenlik numaralarını veya kredi ve banka kartı numaralarını etkilemediğini, ancak bazı durumlarda ad, iletişim ve demografik bilgiler, doğum tarihi ve ürün kayıt bilgileri gibi bilgileri etkilemiş olabileceğinden emin olmak istiyoruz. İlgili her müşteri için etkilenen bilgiler değişiklik gösterebilir.