Samsung telefon kullananlar dikkat! 24 yeni güvenlik açığı tespit edildi. Bu güncellemeyi yapmazsanız her şeyiniz silinecek

Samsung, Exynos işlemci ve çipleri etkileyen güvenlik açıklarına karşı Galaxy kullanıcılarını uyarıyor.

Şirket, Haziran güvenlik paketiyle birlikte yazılımda tespit edilen çok sayıda güvenlik açığını giderdiğini ifade etti. Ayrıca Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Samsung kullanıcılarını bu risklere karşı uyardı.

24 GÜVENLİK AÇIĞI BULUNDU

USOM, Samsung tarafından yayınlanan güncelleme dokümanlarını incelemeye ve ilgili güncelleştirmeleri derhal yapmaya çağırdı. Söz konusu 24adet güvenlik açıkları, saldırganlar tarafından sistemlerde kontrol sağlanmasına ve verilerin çalınmasına yol açabilecek düzeyde olarak tabnımlandı. Güvenlik paketiyle birlikte 10’dan fazla açığın giderildiği belirtildi.

GÜNCELLEME YAPMAZSANIZ CİHAZ BELLEĞİNİ KAYBEDECEK

Tespit edilen bazı açıklar nedeniyle Exynos’ta bellek bozulmaları, yetkisiz erişimler ve kod yürütme saldırıları gerçekleştirme riski bulunuyor. Samsung; bellek bozulması, kimlik doğrulama mekanizmalarının atlanması ve geri alma korumasının kontrol edilmemesi gibi kritik güvenlik zafiyetleri dikkat çekti. USOM ise kullanıcı güvenliği açısından Samsung’un yayınladığı güncellemenin acilen yapılmasını tavsiye ediyor.

TEDBİR ALIN UYARISI

Konuyla ilgili açıklamasında, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), kullanıcı ve sistem yöneticilerine Samsung tarafından yayınlanan dokümanları gözden geçirmelerini ve ilgili güvenlik tedbirlerini almalarını tavsiye etmektedir” ifadelerini kullandı.