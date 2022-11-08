Samsung'un yeni serisinde hangi işlemci türünün kullanılacağı belli oldu

Samsung Galaxy S23 ile ilgili sızıntıları ve söylentileri gündeme gelmeye devam ediyor.

İddialara göre Samsung’un Galaxy serisinin satılacağı pazarların tümünde Snapdragon yonga setleriyle çalışacağı ifade ediliyor.

Snapdragon üreticisi Qualcomm'un yaptığı ve Qualcomm finans müdürü Akash Palkhiwala'nın Snapdragon yongalarının Galaxy S23 ile pazarda "küresel bir pay" alacağını söylediği bir demece dayandırılan bu durum bazı söylentileri de beraberinde getiriyor.

Galaxy S serisi telefonları Qualcomm Snapdragon silikon ya da kendi Exynos yonga setlerine yerleştirilecek. Avrupa'da genellikle Exynos, ABD'de ise Snapdragon kullanılmaktadır.

Galaxy S23’te yer alacak olan Snapdragon 8 Gen 2 bu yıl piyasaya çıkacak ve birçok üst düzey Android telefona güç verecek.

Yine ortaya çıkan bazı iddialara göre, yonga setinin Gen 2 versiyonu Aralık 2022'de piyasaya çıkacak olarak tanımlandı. Galaxy S23 ise kısa bir süre sonra, muhtemelen Şubat ayında piyasaya çıkacak.