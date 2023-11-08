Samsunspor son dakikada şirinleşti. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız- YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında, Samsun’da yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen Samsunspor - İstanbulspor karşılaşması, bu akşam kaldığı yerden devam etti.

Geçtiğimiz 3 Eylül tarihinde; Yılport Samsunspor'un, İstanbulspor A.Ş’yi ağırladığı maç, yoğun ve şiddetli yağışın getirdiği kötü hava koşulları nedeniyle 11. dakikada durmuştu. Kısa bir süre sonra da Antalya Bölgesi’nden orta hakem Burak Şeker, maçı erteleme kararı vermişti.

Bu 90 dakika öncesinde, ev sahibi olan şirinlerde 3, konuk ekip İstanbulspor’da ise 1 oyuncu sakatlıkları nedeniyle kadrolarında yoktu. Ayrıca, İstanbulspor’da ertelenen maçın ilk 11’inde yer alan; Rroca, Vefa, İbrahim ve Jakcson’ın yerine, Vorobjovas, Mamadou, Muammer ve Ali Yaşar bu sefer oyuna başlayan yeni isimler oldu. Samsunspor’da ise, Yunus, Muhammed, Fofana ve Soner Aydoğdu’nun yerine, Osman Çelik, Bola, Mouandilmadji ve Soner Gönül, ilk 11’de forma giydiler.

Bu sefer güzel bir havada, 11. dakikadan itibaren start alan bugünün Süper Lig erteleme maçına; Kırmızı-Beyazlı taraftarlar tribün destekleriyle katkı verirken, Alman teknik adamları Markus Gisdol, 2. galibiyetini almak için oyun başlar başlamaz, topu rakip yarı alanda daha fazla görmek istediğini belli etti ve rakibine baskı kurmaya çalıştı.

Bu yarının ortalarında yorgunluk belirtisi olmamalarına rağmen, her iki takımdaki tempo oldukça düşüşe geçti. Ligin en dibinde aynı 6’şar puanla yer alan bu iki takımın mücadelesinde, kalitesiz ataklara rağmen golü bulan taraf konuk ekip oldu.

İlk yarı golsüz mü bitecek? Denirken, Osman Çelik’in defansından kenarlara değil de, ortaya doğru uzaklaştırdığı hatalı top, Sarı-Siyahlıların önüne düşünce, onlarda Emir Kaan ile golü bularak, soyunma odasına bu sürpriz tek golle önde gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan ve beraberliği bir an önce yakalamak isteyen Samsun ekibi oldu. İstanbulspor’un Türk asıllı İsviçre uyruklu teknik adamı Hakan Yakın ise bu fırsatı ev sahibine tanımamak için, oyunu hep orta bölgede ya da rakip yarı alanda oynamak istedi.

Kırmızı-Beyazlı taraftarları arkasına alan mekanın sahibi, aradığı beraberlik golü nihayet duran topta buldu.

Bu yarıda Schindler ile kaptan Osman Çelik’in yerine oyuna giren, iki eski Trabzonsporlu oyuncu Zeki Yavru ve Soner Aydoğdu, maça hareketlilik getirdi. Karşılaşmanın üçte birlik son bölümünde; serbest atıştaki duran topta, meşin yuvarlağın başına geçen Soner Aydoğdu, yerden altı pasın içine sert gönderdi kimsenin dokunamadığı top, direk misafir takımın iç ağlarıyla buluşunca oyuna denge geldi. Golden sonra kenar kulübe önünden devamlı itirazlar yapan, Sarı-Siyahlıların teknik adamı Hakan Yakın, Burak Şeker’in kırmızı kartıyla tribüne gönderildi.

Gelen beraberlik golüyle oyunu konuk ekibin sahasına yıkan Samsunspor’da, son 5 dakikaya girilirken Çadlı santraforu Mouandilmadji’nin yükselerek vurduğu kafa şutunun, yan direkten geri gelmesi maçın talihsiz bir enstantanesi idi.Maçın son dakikasına girildiğinde; Kubilay, kendi ceza alanı içerisinde Soner Aydoğdu’yu düşürünce, kazanılan penaltıyı Mouandilmadji kullandı.

Penaltıyı kaleci Jensen ayağıyla kurtarmasına rağmen, havalanan top soldan tekrar kale içine gönderildi, gelen topa gelişine iyi vuran İngiliz oyuncu Bennasser, takımının bu sezon ilk kez üst üste 2. galibiyetine ıslak imza atan isim oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda o gün zeminin suyla kaplanması ve topun ilerlememesinden sonra ertelenen maçın bilindiği gibi 8 Kasım'da kaldığı yerden oynanması kararlaştırılmıştı. Maç tarihine kadar lisansı çıkartılan futbolcuların, kadroya dahil edilebileceği erteleme maçı için; Samsunspor'un, lisansını TFF'ye bildirmediği toplam 6 yeni transferi, statü gereği İstanbulspor karşılaşmasında bu akşam sahada olamadılar.

Samsunspor'da, 3 Eylül'den sonra lisansı çıkartılan yeni transferler; orta saha oyuncuları Mickael Tırpan, Flavien Tait, kanat oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, ofansif orta saha oynayan Carlo Holse, forvette forma giyen Landry Dimata ve Ercan Kara, statü gereği İstanbulspor maçında takımlarının maç kadrosunda yer alamayan isimler oldu. Buna rağmen; Samsun, yeni teknik adamıyla bu sezon 2. galibiyetini alarak, ileriye dönük ikinci adımını atarak! Küme hattından uzaklaşmak için bir umut ışığı yaktı.