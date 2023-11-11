Samsunspor'un hedefi 3'te 3 yapmak

Trendyol Süper Lig’de oynadığı son 2 maçı da kazanan Samsunspor, Pendikspor mücadelesi için İstanbul’a hareket etti.

KAYNAK: İHA
Samsunspor'un hedefi 3'te 3 yapmak

Bu yıl Trendyol Süper Lig’e yükselen iki takımın mücadelesinde Pendikspor ile Samsunspor yarın saat 13.30’da karşı karşıya gelecek. İstanbul’daki maça 1 gün kala Samsun ekibi kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri’nden ayrılarak havayolu ile İstanbul’a gitti.

Son 2 maçını da kazanarak en alt sıradan kurtulan Samsunspor, Pendikspor’u da yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkartmak istiyor. Samsunspor ligde oynadığı 11 maçta 8 puan toplarken, Pendikspor ise 11 karşılaşmada 10 puan aldı. Samsunspor, İstanbul’a sakatlıkları bulunan Landry Dimata ve Moryke Fofana’dan yoksun gitti.

Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Pakkan’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ali Tuna yapacak.

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Son Haberler
Emre Ulaş’tan ‘taraf değil hakem’ karikatürü Karikatür
Emre Ulaş’tan ‘taraf değil hakem’ karikatürü
Girona İspanya'yı fethediyor. Bu maçı da kazandılar Spor
Girona İspanya'yı fethediyor. Bu maçı da kazandılar
Sultangazi’de fırtına çatıyı yerinden söktü! Çamaşır İpinde asılı kaldı… Gündem
Sultangazi’de fırtına çatıyı yerinden söktü! Çamaşır İpinde asılı kaldı…
Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu Spor
Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu
Atatürk Olimpiyat'ta asıl fırtına Karagümrük. Volkan Aliakar yazdı Spor
Atatürk Olimpiyat'ta asıl fırtına Karagümrük. Volkan Aliakar yazdı
Kore Gazisi Tosun, son yolculuğuna uğurlandı Yaşam
Kore Gazisi Tosun, son yolculuğuna uğurlandı
Taksim'de önce hava karardı sonra sağanak yağış başladı Yaşam
Taksim'de önce hava karardı sonra sağanak yağış başladı