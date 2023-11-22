Soner Aydoğdu'dan iddialı açıklama: Beşiktaş’ı yenecek güçteyiz, kimse yenilmez değil

Samsunspor futbolcusu Soner Aydoğdu, Trendyol Süper Lig'de oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Soner Aydoğdu'dan iddialı açıklama: Beşiktaş’ı yenecek güçteyiz, kimse yenilmez değil

Trendyol Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Samsunspor, hafta sonu sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde sürdüren Samsunspor’da orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Üç puan almak için sahada olacaklarını ifade eden Soner Aydoğdu, “Pazar günü güzel bir maç bizi bekliyor. Böyle maçlar güzeldir ve oynamak keyiflidir. Tüm Türkiye bizi izleyecek. İçerideki maçlarda taraftarımızla birlikte çok coşkulu oynuyoruz. Bu da bizi ekstra motive ediyor. İstanbul takımlarına karşı oynarken ister istemez ekstra motive oluyoruz. Beşiktaş maçı da o maçlardan bir tanesi. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapıp, 3 puan almak için mücadele edeceğiz” dedi.

''BEŞİKTAŞ'I YENECEK GÜÇTEYİZ, KİMSE YENİLMEZ DEĞİL''
Beşiktaş’ı mağlup edeceklerine inandığını dile getiren Aydoğdu, “Çalışmalarımız çok sert, şiddetli ve tempolu geçiyor. Bu dönemi iyi geçiriyoruz. Milli takım araları genelde böyle geçiyor. Moralimiz yerinde. Son maçta hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. O maçı da kazanabilirdik aslında ama çok net goller kaçırdık. Bunun üzgünlüğü var ama o maçın etkisinde kalamayız. Beşiktaş maçı öncesindeki arayı çok iyi bir şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş maçındaki hedefimiz 3 puan. Sonuçta her maça 3 puan almak için çıkıyoruz. Ligde herkes birbirini yenebiliyor. Beşiktaş büyük bir takım ama ligde herkes kaliteli takımlar kurabiliyor. Biz de kaliteli bir takımız ve Beşiktaş’ı da yenebilecek güçteyiz. Bunu da gösterdik. Kimse yenilmez değil. Evimizde oynuyoruz. Taraftarımızla birlikte, coşkulu bir şekilde galibiyet almak için sahada olacağız” diye konuştu.

''HİÇ POZİSYONA GİRMEMEKTENSE GİRMEYİ TERCİH EDİYORUZ''
Aydoğdu, rakip ceza sahasında yakaladıkları pozisyonları gole çevirme konusunda daha başarılı olmak için çalıştıklarını da sözlerine ekleyerek,

“Pozisyona girmek önemli. Hiç pozisyona girmemektense girmeyi tercih ediyoruz. Deneye deneye o golleri de atacağız. Takımımızdaki herkes çok kaliteli. Gol atan da kaçıran da herkes çok kaliteli. Birincide olmasa ikinci, üçüncüde atacaktır. Sürekli rakip cezası içinde olmamız bizim için iyi bir şey. Elbet ceza sahası içinde de bitirici olacağız. Taraftarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Samsunspor ile Beşiktaş, 26 Kasım Pazar günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 16.00’da ligin 13. hafta mücadelesinde birbirlerine rakip olacaklar.

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