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Usta oyuncu Demet Akbağ, üniversiteli gençlerle buluştu, onlara tavsiyelerde bulundu

Usta oyuncu Demet Akbağ, bir üniversite tarafından düzenlenen söyleşide öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Demet Akbağ ''Ne iş yaparsan yap insanlarla kurduğunuz iletişim hayat boyu çok önemli." şeklinde konuştu.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 10:22
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Sanatçı Demet Akbağ üniversiteli gençlerle buluşarak onlara hayat hakkında tavsiyelerde bulundu

Usta oyuncu Demet Akbağ, üniversiteli gençlerle buluştu, onlara tavsiyelerde bulundu
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Sinema ve tiyatro oyuncusu Demet Akbağ İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Gençlerin merak ettikleri soruları samimiyetle cevaplayan Akbağ ayrıca kariyer hayatının tüm basamaklarını rol model olarak öğrencilerle paylaştı.

Öğrencilerin kendilerine rol model olarak gördükleri kişilerle bir araya geldikleri üniversite etkinliğinin bu seferki konuğu sinema ve tiyatro oyuncusu Demet Akbağ oldu. Sevilen sanatçı ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgisi karşısında bir söyleşi düzenlendi. Öğrencilerin merak ettiği soruların cevaplarını ve hayat tecrübelerini paylaşan Akbağ ayrıca hoş sohbeti ile de gençlerin keyifli dakikalar geçirmesine vesile oldu.

"TİYATRO İLE MEŞGUL OLMAK BENİ ÇOK MUTLU EDİYORDU"

Öncelikli olarak "oyunculuk hayaliniz ilk ne zaman ortaya çıktı" sorusunu cevaplayan Akbağ, tiyatrodaki oyuncu kızı kıskanmasıyla bu hayalinin başladığını ifade ederek, "Oyunculuk isteğim benim çocukluk hayalimdi. 11-12 yaşlarında şehir tiyatrolarında izlediğim tiyatrodan sonra oradaki başrol oyuncusu kızı kıskanarak başladı. Sonrasında hayalini kurduğum konservatuara girerek hem okudum hem de tiyatroda aktif olarak çalıştım. Bu yıllarda hayatımda en çok hayalini kurduğum yerde olduğum için çok mutluydum ve sevilen bir öğrenci idim. Tiyatro ile meşgul olmak beni çok mutlu ediyordu. Aynı zamanda hem kariyerime artı sağlayan hem de özgüvenimi kazandıran iki önemli tiyatroda bulundum" şeklinde konuştu.

"BAŞARI İÇİN; ÇOK İSTEMEK, DİSİPLİNLİ OLMAK, VİCDANLI VE İYİ İNSAN OLMAK"

Oyunculuk ile ilgili başarının disiplin ve yetenek ile geldiğini ama her yerde başarılı olmak içinse "iyi bir kalp" ve "vicdanı" öneren Akbağ, "Oyunculukta disiplin haricinde başarının sırrı, yetenektir. Her zaman iyi bir kalp olacak, vicdanlı olacaksın. Sorunsuz olmak, insanlarla iyi geçinmek lazım. Ne iş yaparsan yap insanlarla kurduğunuz iletişim hayat boyu çok önemli. Güzel iletişim kurmanız gerekiyor. Başarılı olmak için çok istemek, disiplinli olmak, vicdanlı ve iyi insan olmak gerekiyor" dedi.

Söyleşi sonunda Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu Demet Akbağ'a katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

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