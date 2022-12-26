Demet Akbağ hastanelik oldu

Aydınlıkevler oyunuyla izleyici karşısında olan Demet Akbağ, ameliyat masasına yattı. Salih Bademci, Sinem Ünsal ve Burak Dakak'la başrolü paylaşan sanatçıya, arkadaşı Emel Müftüoğlu da moral verdi.
Hastane odasından Akbağ ile çektirdiği kareyi paylaşan şarkıcı, "Canımcım birazdan dizinden ameliyata girecek. Yarın da koşu yarışına katılacağız beraber... Doktor Sarper Çetinkayaa sayesinde" yazdı.
Emel Müftüoğlu'nun bu paylaşımının ardından Demet Akbağ'a geçmiş olsun mesajları yağdı.
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