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Dış ticaret açığı katlandı. Bu borçları kim ödeyecek?

Dış ticarette kara delik her ay büyüyor. Türkiye'nin dış ticaret açığı eylülde yüzde 268,1 artarak 9 milyar 595 milyon dolara yükseldi. 9 aylık ticaret açığı 83 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 10:54
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Bu borçları kim ödeyecek. Dış ticaret açığı katlandı

Dış ticaret açığı katlandı. Bu borçları kim ödeyecek?
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Kara delik dış ticaret açığı dev boyutlara ulaştı. TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 22 milyar 612 milyon dolar, ithalat yüzde 38,1 artarak 32 milyar 208 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 268,1 artarak 2 milyar 607 milyon dolardan, 9 milyar 595 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Eylül ayında yüzde 88,8 iken, 2022 Eylül ayında yüzde 70,2'ye geriledi.  Öncü rakamlara göre eylül ayında dış ticaret açığı 10,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Eylül ayında yüzde 4,4 artarak 19 milyar 901 milyon dolardan, 20 milyar 779 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat ise yüzde 10,9 artarak 18 milyar 571 milyon dolardan, 20 milyar 602 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası eylül ayında 177 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 7,6 artarak 41 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,9 oldu.

9 AYLIK TİCARET AÇAĞI 83 MİLYAR DOLAR

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 188 milyar 152 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 artarak 271 milyar 249 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 156,3 artarak 32 milyar 423 milyon dolardan, 83 milyar 97 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Eylül döneminde yüzde 83,2 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,4'e geriledi.

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