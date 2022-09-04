4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Teşvikte kaymağı kim yedi. Bu kadarı da olmaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Temmuz 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buraya kadar herşey güzel. Temmuzda en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 2 milyar 350 milyon lirayla MRA Turizm Otel İşletmeciliği AŞ'nin Bodrum'daki otel yatırımı için düzenlendi. Peki bu şirketin sahibi kim

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 16:14
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 16:29
Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın dağıttığı teşvikte kaymağı kimler yedi

Teşvikte kaymağı kim yedi. Bu kadarı da olmaz
+
Aa
-

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Temmuz 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu ayda 868 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 38 milyar 165 milyon 474 bin 953 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 24 bin 169 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

5 YILDIZLI OTEL İÇİN 2 MİLYAR 350 MİLYON LİRA TEŞVİK

Temmuzda en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 2 milyar 350 milyon lirayla MRA Turizm Otel İşletmeciliği AŞ'nin yatırımı için düzenlendi.Şirket, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 yıldızlı otel yapacak.

BirGün’den Bilal Çelik’in 19 Mayıs 2022'de hazırladığı habere göre: Bakan Ersoy’a ait Ersoy Otelcilik, Aralık 2020’de Muğla Bodrum’daki Hilton Türkbükü Otel’i bünyesinde bulunduran Azerbaycan merkezli ISR Turizm’i satın aldı. Şirketin ismi, 15 Ocak 2021’de MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş. olarak değiştirildi.

O dönemde yapılan haberlerde "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un şirketlerinden MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş.’ye ait Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Türkbükü’nde yapılması planlanan beş yıldızlı tatil köyü projesinde yer alan tartışmalı kararlar, sunulan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuyla netleşti"denildi

İKİNCİ SIRADA KONYA VAR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Selçuklu ilçesindeki belediye hizmetleri için 2 milyar 221 milyon 500 bin liralık yatırım teşvik belgesi aldı.Farika Porselen Sanayi ve Ticaret Limited şirketine verilen teşvik belgesi, Kütahya'da 1 milyar 466 milyon 767 bin 854 liralık yatırımı içeriyor, tabak, fincan, kase, pres ve döküm grubu üretimlerini kapsıyor.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mehmet Tok
4.09.2022 16:57
Hem Turizm Bakanı olacaksın hem de kendi oteline 2 milyar teşvik alacaksın. Böyle bir rezalet Afrika, G.Amerika ülkelerinde bile görülmez.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
1
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
2
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
3
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
4
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿MasterChef yarışmacısı Burak Kaya hakkında şok eden şiddet iddiası. Eski sevgilisi konuştu
5
﻿MasterChef yarışmacısı Burak Kaya hakkında şok eden şiddet iddiası. Eski sevgilisi konuştu
﻿''Sivasspor hala 3 puanla tanışamadı bu nereye kadar böyle sürecek?'' Sivas Karagümrük maçında neden gol sesinin çıkmadığını Faruk Malik yazdı.
6
﻿''Sivasspor hala 3 puanla tanışamadı bu nereye kadar böyle sürecek?'' Sivas Karagümrük maçında neden gol sesinin çıkmadığını Faruk Malik yazdı.
﻿Seçimlerin kaderine ışık tutacak anket. AKP'liler bile kabul etti
7
﻿Seçimlerin kaderine ışık tutacak anket. AKP'liler bile kabul etti
﻿Dinozorlardan da eski fosil buldu
﻿Dinozorlardan da eski fosil buldu
﻿Dinozorlardan da eski fosil buldu
﻿Artemis 1'in uçuşu yeniden ertelendi
﻿Artemis 1'in uçuşu yeniden ertelendi
﻿Artemis 1'in uçuşu yeniden ertelendi
﻿Ordu’da sağanak yağış etkili oldu
﻿Ordu’da sağanak yağış etkili oldu
﻿Ordu’da sağanak yağış etkili oldu
﻿Ameliyat olan Dorukhan Toköz paylaşım yaptı
﻿Ameliyat olan Dorukhan Toköz paylaşım yaptı
﻿Ameliyat olan Dorukhan Toköz paylaşım yaptı
﻿Batshuayi antrenmana başladı
﻿Batshuayi antrenmana başladı
﻿Batshuayi antrenmana başladı
﻿Artemis 1'in uçuşu yeniden ertelendi
﻿Artemis 1'in uçuşu yeniden ertelendi
﻿Artemis 1'in uçuşu yeniden ertelendi
﻿Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı
﻿Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı
﻿Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.