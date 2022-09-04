Teşvikte kaymağı kim yedi. Bu kadarı da olmaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Temmuz 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu ayda 868 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 38 milyar 165 milyon 474 bin 953 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 24 bin 169 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

5 YILDIZLI OTEL İÇİN 2 MİLYAR 350 MİLYON LİRA TEŞVİK

Temmuzda en yüksek tutarlı teşvik belgesi, 2 milyar 350 milyon lirayla MRA Turizm Otel İşletmeciliği AŞ'nin yatırımı için düzenlendi.Şirket, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 yıldızlı otel yapacak.

BirGün’den Bilal Çelik’in 19 Mayıs 2022'de hazırladığı habere göre: Bakan Ersoy’a ait Ersoy Otelcilik, Aralık 2020’de Muğla Bodrum’daki Hilton Türkbükü Otel’i bünyesinde bulunduran Azerbaycan merkezli ISR Turizm’i satın aldı. Şirketin ismi, 15 Ocak 2021’de MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş. olarak değiştirildi.

O dönemde yapılan haberlerde "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un şirketlerinden MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş.’ye ait Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Türkbükü’nde yapılması planlanan beş yıldızlı tatil köyü projesinde yer alan tartışmalı kararlar, sunulan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuyla netleşti"denildi

İKİNCİ SIRADA KONYA VAR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Selçuklu ilçesindeki belediye hizmetleri için 2 milyar 221 milyon 500 bin liralık yatırım teşvik belgesi aldı.Farika Porselen Sanayi ve Ticaret Limited şirketine verilen teşvik belgesi, Kütahya'da 1 milyar 466 milyon 767 bin 854 liralık yatırımı içeriyor, tabak, fincan, kase, pres ve döküm grubu üretimlerini kapsıyor.