Sanayide çalışırken müzede sergi açtı

Düzce'de sanayi çarşısında çırak olarak başladığı motor tamirciliğinde ustalığa kadar yükselen 47 yaşındaki Murat Çetin, sanayide edindiği deneyimleri ve yeteneklerini sanata dönüştürüyor. Araçlardan çıkan hurda parçalarını değerlendirerek, birbirinden güzel obje, robot maketleri ve heykeller yapan Çetin, bu çalışmalarını geri dönüşüm sanatına olan tutkusuyla birleştiriyor. Çetin’in hedefi, geri dönüşüm sanatının yaygınlaşmasını sağlamak ve bu sanat dalına ilgi duyan gençlere ilham vermek.