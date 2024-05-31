Sanayide çalışırken müzede sergi açtı

Kaynak: İHA
Sanayide çalışırken müzede sergi açtı

Düzce'de 7 yıl önce sanayide çırak olarak işe başlayan 47 yaşındaki Murat Çetin, öğrendiği meslek becerileri ve hayal gücünü kullanarak hurda parçalardan obje, robot maketleri ve heykeller yapıyor.

Düzce'de sanayi çarşısında çırak olarak başladığı motor tamirciliğinde ustalığa kadar yükselen 47 yaşındaki Murat Çetin, sanayide edindiği deneyimleri ve yeteneklerini sanata dönüştürüyor. Araçlardan çıkan hurda parçalarını değerlendirerek, birbirinden güzel obje, robot maketleri ve heykeller yapan Çetin, bu çalışmalarını geri dönüşüm sanatına olan tutkusuyla birleştiriyor. Çetin’in hedefi, geri dönüşüm sanatının yaygınlaşmasını sağlamak ve bu sanat dalına ilgi duyan gençlere ilham vermek.

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