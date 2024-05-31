Çöp eve dönen evi için belediyeden yardım istedi. Cevapsız kalmadı

Kaynak: İHA
Çöp eve dönen evi için belediyeden yardım istedi. Cevapsız kalmadı

Isparta'da kiracıları tarafından çöp eve çevrilen dairesinin temizlenmesi için yardım talebinde bulunan 62 yaşındaki Aynur Köse'ye, Isparta Belediyesi ekipleri hızlıca yanıt verdi. Belediye ekipleri, yaşlı teyzenin çöp evini kısa sürede temizleyerek evini yaşanabilir hale getirdi.

Isparta'da 62 yaşındaki Aynur Köse, kiracıları tarafından çöp eve çevrilen dairesinin temizlenmesi için Isparta Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu. Aynur teyzenin çağrısına kısa sürede yanıt veren belediye ekipleri, hızla harekete geçerek daireyi temizlemek için çalışmalara başladı.

Belediye ekipleri, evin içindeki çöpleri ve birikmiş atıkları titizlikle temizleyerek, daireyi tekrar yaşanabilir hale getirdi. Aynur Köse, belediyenin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde büyük bir sıkıntıdan kurtulduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti. Isparta Belediyesi, vatandaşların benzer durumlarla karşılaşmaları halinde yanlarında olacaklarını ve destek sağlayacaklarını ifade etti.

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