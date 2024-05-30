Güvercin beslerken silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: İHA
Güvercin beslerken silahlı saldırıya uğradı

Maskeli saldırganlar, güvercin besleyen bir adama kurşun yağdırdı. Saldırı, büyük bir panik yaratırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Maskeli şahıslar, güvercin besleyen bir adama kurşun yağdırarak büyük bir paniğe neden oldu. Olay, dün akşam saatlerinde, adamın her gün güvercinlerini beslediği parkta gerçekleşti. Saldırganlar, yüzlerini maskeyle gizleyerek hızla olay yerinden kaçarken, adam ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırının nedenini araştırmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Görgü tanıkları, saldırganların kaçış yönü ve araçları hakkında bilgi verirken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

İlgili Haberler
Balık tutan 3 çocuk babası, girdiği denizde boğuldu
Balık tutan 3 çocuk babası, girdiği denizde boğuldu
Son Haberler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta ölü bulundu Yerel Haberler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta ölü bulundu
AB'den Rusya ve Belarus'a tahıl için yüksek vergi hamlesi Ekonomi
AB'den Rusya ve Belarus'a tahıl için yüksek vergi hamlesi
Sinan Ateş cinayeti: Bir gün sonra Tolgahan Demirbaş'ın aracında silah ve cephane bulundu Gündem
Sinan Ateş cinayeti: Bir gün sonra Tolgahan Demirbaş'ın aracında silah ve cephane bulundu
Sanayide çalışırken müzede sergi açtı Video
Sanayide çalışırken müzede sergi açtı
Normalleşme ve anormalleşme Yazarlar
Normalleşme ve anormalleşme
Teklifi görüşmeden önce lütfen bu filmi izleyin! Yazarlar
Teklifi görüşmeden önce lütfen bu filmi izleyin!
Yabancı Öğrenci Politikası Yazarlar
Yabancı Öğrenci Politikası