Güvercin beslerken silahlı saldırıya uğradı

Maskeli şahıslar, güvercin besleyen bir adama kurşun yağdırarak büyük bir paniğe neden oldu. Olay, dün akşam saatlerinde, adamın her gün güvercinlerini beslediği parkta gerçekleşti. Saldırganlar, yüzlerini maskeyle gizleyerek hızla olay yerinden kaçarken, adam ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırının nedenini araştırmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Görgü tanıkları, saldırganların kaçış yönü ve araçları hakkında bilgi verirken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.