Dilencinin üstünden çıkan para şok etti

Kaynak: İHA
Dilencinin üstünden çıkan para şok etti

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, il dışından gelen ve cadde ile sokaklarda dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Çoban ışıklar mevkiinde dilencilik yapan bir kişinin üzerinden çıkan 10 bin 765 TL'ye el konuldu ve şahıs il dışına çıkartıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, il dışından gelerek cadde ve sokaklarda dilencilik yapan kişilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, Çoban ışıklar mevkiinde yoldan geçen yayalardan ve araçlardan para isteyen bir dilenciyi tespit etti. Dilenciyi bir süre takip eden zabıta ekipleri, ardından harekete geçerek şahsı yakaladı.

Zabıta Karakoluna götürülen dilencinin üzerinden çıkan 10 bin 765 TL'ye tutanak tutularak el konuldu. Dilenciye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem uygulandı ve il dışından geldiği tespit edilen şahıs, otogara götürülerek il dışına çıkartıldı

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