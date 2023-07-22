Sancar ne demek? Sancar isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Sancar da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Sancar ne demek? Sancar isminin anlamı nedir?

Sancar ne demek? Sancar isminin anlamı nedir?

Sancar adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Sancar isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sancar ne demek? Sancar isminin anlamı nedir?

SANCAR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sancar ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Huzurla, selametle ilgili.

- Dağ gibi yiğit.

- Kısa kama.

- Selçuklu sultanlarından birisinin adı.

- Yenen, batıran, saplayan.

SANCAR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Sancar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sancar ismini koymak caizdir.

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