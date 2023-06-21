Sanem adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Sanem isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sanem ne demek? Sanem isminin anlamı nedir?

SANEM NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sanem ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Sellerin çok olduğu ay.

- Çok güzel kadın.

SANEM İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Sanem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sanem adını koymak taşıdığı anlam nedeniyle caiz değildir.