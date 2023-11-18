Saniyeler içinde milyonluk mücevherat soygunu kamerada

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü sabah saat 4 sırlarında Bakırköy Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı kuyumcu mağazasının önüne 2 ayrı motosikletle gelen yüzleri maskeli 4 soyguncu, işyerinin kepengini önceden kopyalanmış uzaktan kumanda ile açtı ve 1 dakika içerisinde, 7 milyon TL değerinde mücevher çaldılar. Çaldıklarını yanlarındaki getirdikleri bir çantanın içerisinde boşaltan soyguncular, ardından geldikleri motosiklete binerek kayıplara karıştı.

Polis soyguncuların peşine düştü

Soygun anları kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından alarmın çalması üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede işyerinin soyulduğu tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.