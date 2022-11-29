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  • Aynı doktora acilde ikinci saldırı. İnsan tedavi eden sağlıkçılara kalkan eller kırılsın

Aynı doktora acilde ikinci saldırı. İnsan tedavi eden sağlıkçılara kalkan eller kırılsın

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli Acil Tıp Uzmanı Orhan Hagi’nin uğradığı saldırı sonucu burnu kırıldı. Hagi'nin kısa süre önce yine bir hasta yakınının saldırısına uğradığı öğrenildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 10:19
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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde aynı doktora ikinci saldırı

Aynı doktora acilde ikinci saldırı. İnsan tedavi eden sağlıkçılara kalkan eller kırılsın
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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde sıra tartışması kavgaya dönüştü. Hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Acil Tıp Uzmanı Orhan Hagi’nin burnu kırıldı. Doktor Hagi ameliyata alındı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde akşam saatlerinde iddiaya göre nöbetçi olan doktor Orhan Hagi, bir hastayı muayene ettiği sırada oda önünde bekleyen diğer hasta yakınları ile sıra nedeniyle tartıştı. 

Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilmeyen hasta yakını doktor Hagi ile bilgi işlem personeline yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlileri tarafından sonlandırılan tartışmada saldırgan gözaltına alındı. 

Aldığı yumruk darbesiyle burnu kırılan doktor, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. İsmi öğrenilemeyen ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan doktor Orhan Hagi'nin kısa süre önce yine bir hasta yakınının saldırısına uğradığı belirtildi.

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Tatar Osman
29.11.2022 10:30
Bu gibi kansızların 7 sülalesine sağlık hizmeti verilmesin. En az 3 yıl. Bak o zaman nasıl mum olurlar.  
 
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