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CHP'li ve DSP'li isimler saldırıya uğradı. Silah ve sopa kullandılar

Siyasi isimleri hedef alan saldırı haberleri son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. Bu defa aynı gün içerisinde farklı partilere mensup isimlere saldırı düzenlendi. CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir ve Kemer İlçesi DSP’li Belediye Meclis Üyesi İsmail Aka aynı gün içerisinde saldırıya uğradı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 01:24
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Aynı gün içerisinde gerçekleşen saldırılarda CHPli ve DSPli isimler hedef alındı

CHP'li ve DSP'li isimler saldırıya uğradı. Silah ve sopa kullandılar
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CHP'Lİ DEMİR İKİ KİŞİ TARAFINDAN SOPALI SALDIRIYA UĞRADI

Antalya'da CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Yavuz Demir, maskeli 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Saat 19.00 sıralarında, Gazipaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cebeli tepesinde bulunan bir restorana giden Demir, aracını park edip indiği sırada maskeli 2 kişi tarafından darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Demir, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan kimliği belirsiz 2 maskeli şüpheli için polis ekipleri arama çalışması başlattı. Hastanede tedavisi devam eden Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DSP'Lİ AKA'YA SİLAHLI SALDIRI YAPILDI

Kemer İlçesinde, saat 18.30 sıralarında Kuzdere Mahallesi'ndeki evine giden Kemer Belediyesi'nin DSP’li Meclis Üyesi İsmail Aka, aracını park ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen ve kapüşonlu bir kişi tarafından tabancayla saldırıya uğradı. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede diz kapağından yaralandığı tespit edilen Aka, ambulansla önce Kemer İlçe merkezindeki özel bir hastaneye ardından da Antalya’ya sevk edilerek tedavi altına alındı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA - İHA)

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