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Eşini Fırat Nehri kenarına götürüp öldürdü. Tarlada saklanırken yakalandı

Şanlıurfa’da 37 yaşındaki Mahmut Elen, Fırat Nehri kenarına götürdüğü 34 yaşındaki eşi Arzı Elen’i aralarında çıkan tartışmada tabancayla öldürdü. Jandarma ekipleri bölgede yaptıkları incelemede Mahmut Elen’i tarlada saklanırken yakaladı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 16:20
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Şanlıurfa Siverek’te Mahmut Elen Fırat Nehri kenarına götürdüğü tartıştığı eşi Arzı Elen’i tabancayla öldürdü. Tarlada saklanırken yakalandı

Eşini Fırat Nehri kenarına götürüp öldürdü. Tarlada saklanırken yakalandı
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Olay, dün akşam saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Büyükoba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Elen, eşi Arzı Elen ile birlikte Fırat Nehri kıyısına gitti.

2 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ

Elen çifti burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Elen yanındaki tabanca ile eşine 2 el ateş ederek, kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 ÇOCUK ANNESİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Arzı Elen’in yaşamını yitirdiğini belirledi. 2 çocuk annesi Arzı Elen’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TARLADA YAKALANDI

Olayın ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Çevredekilerin bilgisine başvuran ekipler bölgede yaptıkları inceleme sonucunda Mahmut Elen’i tarlada saklanırken yakaladı. Mahmut Elen cinayeti işlediği tabanca ile birlikte gözaltına alınarak karakola götürüldü. Mahmut Elen jandarmadaki ifadesinde eşini öldürdüğünü kabul ederek, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyledi.

TUTUKLANDI

Mahmut Elen jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

(Kaynak: DHA)

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