Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki kırsal Çatallı Mahallesi’nde yaşandı. Mahalleye yakın bir yerden geçen sulama kanalına giren 13 yaşındaki Arif Aynabek bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve polis dalgıç ekipleri geldi. Suya giren ekipler, Aynabek'in cansız bedenine ulaştı.
Boğularak can verdiği anlaşılan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cenaze, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.