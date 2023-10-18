Şanlıurfa'da vaşak ve dört yavrusu böyle görüntülendi

Dördü bir arada...Anneleri ise kenarda...Nesli tükenmekte olan vaşak ve dört yavrusu kameraya böyle yakalandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan vaşak ve yavruları görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak, Ceylanpınar ilçesinde,TİGEM arazisi içerisinde işçiler tarafından fark edildi.

Bölgede cep telefonu kamerası ile görüntülenen vaşak ve yavruları, saniyeler sonra bölgeden hızlıca uzaklaştı.