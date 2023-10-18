Boğaziçi Üniversitesi’nde haremlik-selamlık uygulaması başladı

Editör: İsa Karaarslan

Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan kapalı yüzme havuzu ve fitness salonuyla ilgili ‘saat güncellemesi’ yapıldı.

Saat aslında cinsiyet ayrımı getiriyor. Değişiklik Boğaziçi Üniversitesi yönetimi tarafından gönderilen e-posta ile duyuruldu.

Buna göre, tesis salı 7.30-10.00, çarşamba 17.30-19.00 ve perşembe 07.30-10.00 arasında yalnızca kadınlara; salı 17.30-19.00, çarşamba 07.30-10.00 ve cuma 07.30-10.00 arasında yalnızca erkeklere hizmet verecek.

Bu saatler dışında karma olarak kullanılabilecek. Olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

İŞTE OKUL TARAFINDAN YAYINLANAN DUYURU:

HAREMLİK-SELAMLIK NASIL OLUR?

Eskiden saray, konak ve evlerin kadınlara ait kısmına "Harem", erkeklere ait kısmına ise "Selâmlık" derlerdi. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı yerlerde otururlardı. Bu yüzden cinsiyet ayrımının yapıldığı durumlara Haremlik-selamlık denir.