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Rögar kapağı hırsızlarının sonu kameraya yansıdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde rögar kapağını çalmak isteyen 2 hırsızdan biri rögar çukuruna düştü. Hırsız, kilolarca demir kapağın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 22:15
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Şanlıurfanın Siverek ilçesinde rögar kapağını çalmak isteyen hırsız çukura düştü

Rögar kapağı hırsızlarının sonu kameraya yansıdı
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Son zamanlarda ilçede rögar kapakların yerinde olmadığını fark eden yetkililer, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında 2 kişinin el arabası ile rögar kapaklarını yerinde sökerek çaldığı fark edildi. Pişkin hırsızlar ilçenin Dicle Mahallesi’nde tekrar hırsızlık yaptıkları sırada saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı.

RÖGAR ÇUKURUNA DÜŞTÜ

Görüntülerde 2 hırsızın rögar kapağının çaldığı anlar yer aldı. Pişkin hırsızların kilolarca ağırlıktaki demir rögar kapağı yerinden söküp el arabasının üstüne atmak isterken, bir kişinin ayağı kayarak rögar çukuruna düştüğü görüldü.

Kilolarca ağırlıktaki kapağın altında kalmaktan son anda kurtulan pişkin hırsız, çukurdan çıkarak hiçbir şey olmamış gibi yarım kalan işini tamamlayarak, yoluna devam etti. Emniyet ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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