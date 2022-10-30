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  • Bir bilinçli hırsız eksikti! Zeytinyağı çalmadan önce son kullanma tarihine baktı

Bir bilinçli hırsız eksikti! Zeytinyağı çalmadan önce son kullanma tarihine baktı

Elazığ’da bir iş yerinin önündeki tezgahta yaşanan hırsızlık akıllara durgunluk getirdi. Şahsın çalmadan önce taktığı gözlükle zeytinyağının son kullanma tarihine bakması pes dedirtti.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 14:29
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Bir bilinçli hırsız eksikti! Zeytinyağı çalmadan önce son kullanma tarihine baktı

Bir bilinçli hırsız eksikti! Zeytinyağı çalmadan önce son kullanma tarihine baktı
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İHA'nın haberine göre; Hırsızlık olayı, Çarşı Mahallesi'nde yöresel ürünler satan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yemek molasında olan market çalışanları, döndüklerinde tezgahta bulunan zeytinyağlarının eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, iş yerinin önünde bir kişinin hırsızlık yaptığını görünce durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


ÇAREYİ BANT VE İPLERDE BULDU
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise iş yerinin önüne gelen şüpheli önce bir tur atıyor. Daha sonra çalışanların içeride olmamasını fırsat bilen şüpheli, gözüne kestirdiği 400 TL değerindeki zeytinyağını alıyor. Cebinden çıkardığı gözlükle zeytinyağının son kullanma tarihini kontrol eden şüphelinin uzaklaşırken sigarasını yaktığı yer alıyor. Öte yandan, hırsızlık olayının birkaç kez yaşandığı marketin sahibi ise çareyi ürünleri bant ve iplerle birbirine bağlamakta buldu.

ALDIĞI ÜRÜNÜN TARİHİNE BAKIYOR BİR DE BEĞENMİYOR
Market çalışanlarından Berdan Polat, “Defalarca hırsızlık olayı yaşadık. Son çözümü bunları birbirine bağlamakla buluyoruz. Çalışan personeller genelde kapıda oluyor ama o an yemek molasındaydılar. Biz de fark etmedik ve hırsızlık olayını kameradan fark ettik. Kameradan baktığımızda adam aldığı ürünün tarihine ve litresine bakıyor. Ondan sonra da parasını vermiş gibi sigarasını yakıp gidiyor. Bir de beğenmiyor” dedi.

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Milli Damar
30.10.2022 14:39
Belki de hanımı kızıyordur, son kullanım tarihi geçmiş ürün çalma diye. Adamı bilip bilmeden günah keçisi yapmayın  
 
Hamit Seki
30.10.2022 14:38
Esnafın ürünler Çip takma zamanı geldi, barkod yerine çip konursa hem fiyatı hem nereye kaçtığı belli olur.  
 
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