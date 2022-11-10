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Motor plakası çalınan vatandaş noterde öldüğünü öğrendi

İstanbul’da motorunu paramparça halde bulan ve plakası çalınan vatandaş notere gittiğinde ölü göründüğünü öğrendi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 14:26
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Motor plakası çalınan vatandaş noterde öldüğünü öğrendi

Motor plakası çalınan vatandaş noterde öldüğünü öğrendi
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Kanal D Ana Haber’in haberine göre; İstanbul’da yaşayan Koray Başpınar bir sabah uyandığında motosikletini paramparça buldu. Hırsızlar Başpınar’ın motosikletini çalamayınca aracın plakasını alıp gittiler. Plakası çalınan Başpınar ise notere başvurarak plakasını yeniden çıkarmak istedi ancak aldığı cevapla adeta şok geçirdi.

“ÖLÜ GÖRÜNÜYORSUN”
Noter ‘ölü görünüyorsun’ dedi o da yaşadığını kanıtlamak için devlet dairelerinde kapı kapı dolaşmaya başladı. Başpınar, yaşadıklarını anlatırken ‘noterde sisteme girdikleri zaman vatandaş ölü olduğu için plaka değişikliği yapılamaz diyor. Trafik şubede yaşıyorum ama noterler birliğinde ölü görünüyorum. İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söylediler’ ifadelerini kullandı.

“SİSTEMDE HATA VARDIR”
Başpınar’ın ilk başvurusu olumsuz yanıtlanırken ikinci başvurusu da aynı şekilde sonuçlandı, yani ‘ölü’ olduğu söylendi. ‘Sistemde hata vardır’ diyerek başka noterlere de giden Başpınar ‘iki noterle görüştüm ilk noter öldüğümü söyledi. İkinci noterde yine sistem üzerinde araç sahibinin ölü olduğunu söyledi’ dedi.

KARA KARA NE YAPACAĞINI DÜŞÜNÜYOR
Noterde yaşadığı gelişmeler üzerine yaşadığını ispatlamak isteyen Başpınar nüfus müdürlüğüne gitti. Başpınar nüfus müdürlüğünde ise yaşadığını söyleyerek bunu gösteren belgeyi kendisine verdiklerini söyledi. Ancak Başpınar yaşadığı bu gelişmelerin ardından ne yapacağını şaşırdığını belirtti.

Elinde şu anda birinde ‘ölü’ diğerinde de ‘yaşıyor’ belgesiyle kara kara ne yapacağını düşünüyor.

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DÜZENLİ GÖÇMEN
10.11.2022 14:49
NE YAŞAR NE YAŞAMAZ  
 
MARCO
10.11.2022 14:48
OLMUSSUN HABERIN YOK, NE OYLE CANLIYMIS NUMARASI YAPIYON ?? GUZELIM MEMLEKTTEN OLAYLAR SERISI ... GULMELIK ORNEK OLMUS ...ISIN YOKSA SIMDI UGRAS DUR ...  
 
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