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Şans eseri kepçenin ucuna tarih takıldı. Pazar yeri kazısında ortaya çıktı

Bursa’da pazaryeri kazısında kepçeye takılan taşın altından tarihi lahit çıktı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 18:54
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Şans eseri kepçenin ucuna tarih takıldı. Pazar yeri kazısında ortaya çıktı

Şans eseri kepçenin ucuna tarih takıldı. Pazar yeri kazısında ortaya çıktı
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İHA

Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden kapalı pazar alnında sürdürülen çevre düzenlemesi sırasında kepçeye takılan taşın altından tarihi kalıntılara rastlandı.

İnşaatın müteahhidi durumu polise bildirmesi sonucu, bölgeye Müzeler Müdürlüğünden bir ekip tarihi kalıntıyı incelemeye aldı. Şu ana kadar sadece kemiklerin çıkarıldığı lahidin titizlikle incelemesine devam ediliyor.


Elde edilen tarihi kalıntıların hangi döneme ait olduğunun tespit edilmesi için kemiklerin bölgeden alınarak, Bursa Arkeoloji Müzesi’ne götürüleceği öğrenildi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz lahidin ortaya çıktığı inşaata gelerek durum hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

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