Şansal Büyüka Ali Koç'a 5 maddede başkanlığı anlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şansal Büyüka Ali Koç'a 5 maddede başkanlığı anlattı
Spor Basınının 1 Numarası Şansal Büyüka yaklaşan Fenerbahçe seçimleri için Ali Koç'a altın değerinde tavsiyeler verdi.

Trendyol Süper Lig’de bitime son 2 hafta kalırken şampiyonluk umutları azalan Fenerbahçe’de gözler yaklaşan seçimlere çevrildi.

Sezon sonunda Olağan Genel Kurul’a gidecek olan Fenerbahçe’de başkan adayları camiayı ikiye böldü.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın 2018’in ardından yeniden karşı karşıya geleceği seçimler öncesinde üyeler tarafını belli etmeye başladı.

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Kıran kırana geçmesi beklenen başkanlık yarışı öncesi Spor Basınının 1 Numarası Şansal Büyüka’dan flaş bir açıklama geldi.

343 Youtube kanalına konuk olan Şansal Büyüka Ali Koç’un seçimi kazanması için yapması gerekenleri tek tek saydı.

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İşte Şansal Büyüka’nın önerileri:

Çok hızlı bir hücum hattı kur!

Avrupalı atletik performans ekibi getir.

Suçu sadece TFF ve MHK'de arama!

Sağlık ekibini muhakkak değiştir.

Yeni TFF'de amigolara izin verme!

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