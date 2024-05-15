Ergin Ataman Atina'da Efes'i özledi

Kaynak: Haber Merkezi
Ergin Ataman Atina'da Efes'i özledi
Panathinaikos koçu Ergin Ataman yılın en iyi teknik direktörü seçimi sonrası Anadolu Efes sözleri Yunan basınında gündem oldu.

Fenerbahçe BEKO'nun Euroleague'deki rakibi Panathinaikos'ta Ergin Ataman Yunan medyasına konuştu.

THY EuroLeague’de şampiyonu belirleyecek Dörtlü Final organizasyonu, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak.

Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Berlin'de Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.

Fenerbahçe - Panathinaikos arasındaki ilk mücadele 24 Mayıs saat 19:00’da başlayacak.

Ergin Ataman yılın en iyi teknik direktörü ödülüne ilişkin önemli bir açıklamalarken yaparken "Benim için sadece kupa önemli" dedi.

Ergin Ataman, Real Madrid'i rahatlıkla Final Four'a taşıyan ve Euroleague'de Yılın Teknik Direktörü seçilen Chus Mateo'yu tebrik etti.

Ancak bu seçimin nasıl yapıldığını anlamadığını itiraf eden Ataman sonuçta Euroleague kupasını kimin alacağının önemli olduğunu vurguladı.

İŞTE ATAMAN'IN SÖZLERİ:

İnanın bana benim için önemli olan tek şey şampiyonluğu kazanmak, çünkü sonunda herkes bundan mutlu olacak.

Yılın antrenörü oldum. Ancak ne zaman yılın teknik direktörü olduğumu, bana bu ödülü neden verdiklerini hatırlamıyorum. Bunu hatırlamıyorum ama Efes'le arka arkaya oynadığımız şampiyonluğu hatırlıyorum.

Ancak Euroleague'e yapmak istediğim tek öneri, bu seçimleri yaptığınızda bunun geleceğe yönelik olacağını düşünüyorum.

Farklı ve kültürden farklı bir şeyler yapın çünkü böyle bir antrenörü, eski dostumu seçerek, yılın antrenörü seçiyorum.

Bu, çabaları nedeniyle en iyi arkadaşım Tomislav Mijatovic'i dürüstçe seçtiğim bir şey.

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