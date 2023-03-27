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Flaş iddia: Dursun Özbek kötü bir evrim geçirmiş

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, son dönemde sert açıklamalarıyla öne çıkarken, Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 07:39
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Şansal Büyüka, Dursun Özbek'i eleştirdi

Flaş iddia: Dursun Özbek kötü bir evrim geçirmiş
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in son dönemde yaptığı sert açıklamalar dikkat çekiyor.

Milliyet gazetesinin duayen spor yazarı Şansal Büyüka da bu açıklamalar dikkat çekti. Büyüka, bugünkü yazısının bir bölümünü Dursun Özbek'e ayırdı ve şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile sıkça değil ama uzunca sohbetlerim olur.
İçten severim Başkan’ı...
Sohbetini, çelebiliğini, insanlığını, zarafetini, halden anlayan tavrını...
İlgiyle dinlerim, saygı duyarım. Ancak Dursun Başkan bu döneminde sanki kötü bir “evrim” geçirmiş gibi...
Bağırıyor, “kabadayılar” diyor, “düşmanlar” diyor, öfkeyle kürsüyü yumrukluyor.Benim tanıdığım Dursun Başkan bu değil...
Başkan diyebilir ki, “İnsanı deli ediyorlar. Bunlar ancak bu dilden anlarlar...”
İtiraz etmem; Haklı olabilir...
Buna rağmen; Galatasaray’ı korurken, Galatasaray çıkarlarını kollarken, TFF’ye, MHK ‘ye rakip kulüplere laf yollarken, Dursun Başkan’a yakışan daha uygar bir yol, yöntem, alternatif bulunamaz mı?

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