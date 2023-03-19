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Dursun Özbek'ten flaş Lale Orta açıklaması: İnanmadım. Böyle bir şey olamaz dedim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ve MHK Başkanı Lale Orta hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 12:25
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Dursun Özbek'ten Lale Orta açıklaması

Dursun Özbek'ten flaş Lale Orta açıklaması: İnanmadım. Böyle bir şey olamaz dedim
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 GSYİAD “Düşler Vadisi” projesinde konuştu.

Özbek, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın beIN Sports'ta yayınlanan beIN Trio programına müdahale ettiği iddiaları hakkında da açıklama yaptı.

Başkan Dursun Özbek, Lale Orta ile ilgili konuya inanmadığını ifade ederek,  ''İnanmadım. Böyle bir şey olamaz dedim. Bu dedim tevatürdür, mümkün değil. Eğer varsa da, Türkiye'nin, futbolun, kurumları, kurulları var. Onlar gereğini yapacaklardır. İnandırıcı gelmemişti bana. Ama dün akşam bazı demeçleri okuyunca hayretler içinde kaldım. TFF'nin, kurulların, insanların görevleri itibariyle yaptıkları şeyleri değerlendirirler, onların gereğini yapacağını düşünüyorum. Biz zaten gerekli açıklamayı yaptık dün akşam.'' dedi.

Her maçta hatalar olduğunu söyleyen Dursun Özbek, "Biz, adaleti sadece kendimiz için istemiyoruz. Her maçta hatalar oluyor. Biz, bu hataların asgariye inmesini sağlamak için talepte bulunuyoruz. Amacımız, sadece kendimiz için değil Türk futbolu için adalet." şeklinde konuştu.

''JESUS'UN MUHATABI BEN DEĞİLİM''
Özbek, Jesus'un 'maçlar sahada kazanılmıyor' ifadelerine ise şu şekilde yanıt verdi;

"Sayın Jorge Jesus'un söylediklerinin muhatabı ben değilim. Bunun muhatabı TFF'dir. Onların dikkat etmesi gerekiyor."

Son olarak Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Özbek, "Konya'da bir yol kazası oldu. Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray. Mayıs'ta inşallah gereken sonucu alacağız. Hiç kimse merak etmesin." dedi.

 

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