Şansal Büyüka Süper Lig'deki şampiyon adayını açıkladı. Nedenlerini tek tek sıraladı

Transferlere baktığımda Galatasaray sanki Süper Lig şampiyonluğu için değil Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için bir kadro kurdu.

Sadece forveti gözümüzün önüne getirelim.

Barış Alper Yılmaz sezona en iyi başlayan Galatasaraylı.

Yunus Akgün, Zaniola, Icardi, Zaha, Bakambu, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu hatta Kerem Demirbay.



Galatasaray'ın Avrupa Şampiyonu olduğu 2000 yılında bile ben bu kadar kalabalık ve zengin bir forvet görmedim. Galatasaray belki de tarihinin en güçlü kadrosunu kurdu.

Burada Okan Buruk'a büyük görev düşüyor. Hocalığının yanında yöneticiliğini ve işin psikolojisini çok iyi kullanması gerekiyor. Bu kadar yıldızı kenarda tutma şansınız yok. Küsebilirler, kırılabilirler, motivasyon kaybına uğrayabilirler. Bu bakımdan Okan hocanın yerli ve yabancı maçlarda çok akıllı bir rotasyon yapması ve çok dengeli 11'lerle takım oyununu bozmayacak şekilde sahaya çıkması lazım.

Ya Fenerbahçe...

Başkan Ali Koç geldiğinden bu yana ilk defa transferde doğru adımlar attı. Ancak sağ ön ve sol önden Dzeko'nun kafasına ya da ayağına bir maçta ortalama 10 pas gelmezse Dzeko 10 numara golcü özelliğini kaybeder.

Fenerbahçe kanatlarını çok etkili ve verimli kullanmak zorunda. En önemlisi Fenerbahçe'nin bir saha içi lideri yoktu. En ufak darbede yıkılıyor veya kalkmakta zorlanıyordu. Ancak şimdi görüyoruz ki Tadic ve Dzeko saha içinde gerçek patron ve lider gibiler. Oyunu yönetiyorlar, futbolcuları yönetiyorlar, psikolojilerini anlıyorlar. Saha içinde eksiği fazlayı söylüyorlar. Bu Fenerbahçe için belki de kurduğu kadrodan çok daha önemli bir avantaj olacak.

Ve bir üçüncüsü kabul edelim ki geçen yıl Fenerbahçe takımında bir sevgi ortamı dayanışma ruhu takımdaşlık yardımlaşması asla yoktu. Bir mutsuzlar ordusu gibiydi. Ancak İsmail Kartal'ın halden anlayan tavrı, özellikle Dzeko ve Tadic'in takımın saha içi patronluğunu üstlenişi sanıyorum ki bu sezon Fenerbahçe'yi o buz gibi iklimden kurtarıp daha sıcak bir havaya götürecektir.

Bütün bunlara rağmen Galatasaray'ın kadrosu mu, Fenerbahçenin kadrosu mu derseniz daha transfer bitmemiş olmasına rağmen Galatasaray'ın kadrosunun daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen şampiyonluk için sadece kadro değil takım oyunu ve iyi yönetmek gerekiyor.

Beşiktaş ne yapar?

Beşiktaş'ın mevcut kadrosu şampiylonluk için zaten yeterli. Ancak bu uzun süreç düşünülürse derinliği olan bir kadro değil. Onun için takviyeye ihtiyacı var ve fırsat transferleri kollayarak yapıyorlar. Bu bakımdan başkan Ahmet Nur Çebi'ye istifa tempolarına hiç katılmıyorum. Bu başkanın psikolojisini bozmasa bile takımın psikolojini ciddi bozar. Yol yakınken bu yanlıştan dönmek lazım. Ayrıca Şenol Güneş varsa şartlar ne olursa olsun her zaman şampiyonluk umudu ve iddiası vardır.

Ya Trabzonspor?

Trabzonspor bu sezon neredeyse bir Balkan takviyeli takıma dönüştü. Transferleri belli ki hocanın iradesiyle yapıyorlar. Peşin konuşmayı doğru bulmam ama bu kadronun İstanbul'un 3 büyüklerinin elinden şampiyonluğu alacağına asla ihtimal vermiyorum.