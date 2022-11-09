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  • CHP’li vekile 10 bin TL'lik fatura kesildi. Sansür yasasını Meclis’te cep telefonunu çekiçle kırarak protesto etmişti

CHP’li vekile 10 bin TL'lik fatura kesildi. Sansür yasasını Meclis’te cep telefonunu çekiçle kırarak protesto etmişti

TBMM'de, Dezenformasyon ile Mücadele Yasası'nın görüşmeleri sırasında, cep telefonunu çekiçle kürsüye vurarak kıran CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'a, meclis kürsüsüne zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL fatura kesildi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 21:20
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Sansür yasasını Mecliste protesto etmek adına kürsüde cep telefonunu çekiçle kıran CHP'li Burak Erbaya para cezası

CHP’li vekile 10 bin TL'lik fatura kesildi. Sansür yasasını Meclis’te cep telefonunu çekiçle kırarak protesto etmişti
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CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'a, Dezenformasyon ile Mücadele Yasası'nın görüşmeleri sırasında, Meclis kürsüsüne zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL fatura çıkarıldı. CHP Muğla Milletvekili Erbay, TBMM Genel Kurulu'nda, Dezenformasyon ile Mücadele Yasası görüşülürken kürsüye çıkmış ve yasayı protesto etmek amacıyla telefonunu kürsüye vurarak kırmıştı. CHP'li Erbay'a TBMM İçtüzüğü gereği yaptırım cezası verilmemişti.

ERBAY'A 10 BİN TL'LİK FATURA

Edinilen bilgiye göre; CHP'li Burak Erbay'a Meclis Başkanlığı'na bağlı bir avukat tarafından yazı yollandığı ve kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL talep edildiği belirtildi. 

MECLİSTE NELER YAŞANDI

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, kürsüde çekiçle cep telefonu kırarak teklifi protesto etti. Çekiçli protesto genel kurulda gerginliğe yol açtı.

Hapis cezası öngören 29'uncu maddenin görüşmelerine geçmeden önce kürsüye çıkan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Buradan 2023 yılında Türkiye'nin kaderini belirleyecek 18, 19, 20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum; istediğiniz yere tatile gidemiyor, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğiniz tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. 

Bunun sebebi bu AKP iktidarı ve onun peşine takılan MHP'dir. Tek özgürlüğünüz var, o da cebinizdeki telefonlar. Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse o telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz" dedi. Erbay, cebinden çıkardığı cep telefonunu, zarfın içinden çıkardığı çekiçle kırdı. CHP'li vekiller de ayağa kalkarak 'Sansüre hayır' sloganı attı. 

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Hamit Seki
9.11.2022 21:39
Meclis kürsüsü böyle kullanılmalı ki maaşlarını hak etsin Milletvekilleri. Meclis iktidarı denetleme ve yol haritası çizme yeridir. Devletin emanet edildiği bir meclistir.  
 
Abbas
9.11.2022 21:33
Sizin cezanızda korksa onu yapmazdı, helal olsun sayın vekilim  
 
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