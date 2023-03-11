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Şap hastalığı alarmı. Hayvanlar ilaçlanmaya başladı

Türkiye'nin birçok ilinde görülen şap hastalığından dolayı bütün hayvan pazarları kapatılırken hastalığın önlenmesi ve yayılmasını engellemek için Iğdır'da şap ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 14:59
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Şap hastalığı alarmı

Şap hastalığı alarmı. Hayvanlar ilaçlanmaya başladı
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İHA’nın haberine göre; Türkiye'nin değişik bölgelerinde hayvanlarda görülen "Şap Hastalığı" dolayısıyla Türkiye geneli canlı hayvan pazarları geçici süre ile kapatıldı. Türkiye geneli "Şap Hastalığı" alarmı verilirken hastalığın önlenmesi ve yayılmasını engellemek için şap ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Iğdır'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahaya inerek ilaçlama çalışması başlattı.

Iğdır'ın Akyumak köyünde bir çiftlikte yapılan aşılama ve dezenfeksiyon işlemine katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu kentte 60 bin büyükbaş hayvana ilk başta aşılama ve dezenfeksiyon işleminin yapılacağını belirterek, “İlimizde şu anda ekiplerimizle beraber şap hastalığına karşı mücadele çerçevesinde sahadayız. Bu çerçevede ‘Sat 2 şap' virüsü ile ilgili aşılarımız elimize ulaştı. Şu anda aşılama çalışmalarımızı merkez ilçemize bağlı Akyumak köyünde yapıyoruz. Hafta sonu olmasına rağmen kent genelinde 15 ekibimiz bugün çalışmalarını yapmak üzere görevlendirildi. Tüm sağlık personeli şu an sahadadır. Tabii bir tarafta aşılama çalışması yapılırken bir taraftan da biyogüvenlik tedbirleri alınıyor. Bununla ilgili bilgilendirme yapıyoruz, bununla ilgili broşürler oluşturduk. Ziyaret ettiğimiz her işletmeye üreticilerimize her konuda bilgilendirmelerimizi sağlamak için çalışma yapıyoruz. Dezenfeksiyon işlemi biyogüvenlik tedbirlerimizden bir tanesidir. İşletmelere giriş çıkış ne şekil olacak hijyen açısından temizlik açısından hastalık riski buluşma riski ortadan kaldırma için neler yapmalıyız konusunda oluşturduğumuz broşürlerimizi vatandaşlarımıza takdim ediyoruz. Bizim 2023 yılı programımız 60 bin büyükbaş hayvana aşı yapmak. Bunlardan sonra da ileriye giderek kısmen küçükbaş hayvanlara da aynı aşıyı yapmak istiyoruz” dedi.

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