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Üç şehirde şap alarmı. Hayvan pazarları kapatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı teyakkuza geçti. Üç şehrinde şap virüsü nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı. Bakanlık Türkiye genelinde ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerin izinlerini iptal etti.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 12:11
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Hayvan pazarları kapatıldı. Üç şehirde şap alarmı. Veterinerlerin izini iptal edildi

Üç şehirde şap alarmı. Hayvan pazarları kapatıldı
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Türkiye’nin farklı illerinde yaklaşık 2 aydır görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Denizli, Elazığ ve Kars'ta hayvan pazarları kapatıldı. Alınan tedbirler kapsamında ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklandı.

TÜM İZİNLER İPTAL EDİLDİ

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Virüs nedeniyle tüm Türkiye'de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi.

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Ülkemizde görülen şap hastalığının bu türünden dolayı hayvan pazarları kapanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvanların satışı ve hareketi yasaktır. Aksi durumda kolluk kuvvetleri tarafından 36a kanunun ilgili maddesine göre hastalıkların yayılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlık tedbirlerine uymayanlara 46 bin 159 lira idari para cezası uygulanacaktır'' denildi.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere gönderilen mesajda ise aşı çalışmalarına başlandığı belirtilerek tespit edilen virüs SAT-2 olup, aşı çalışmalarına özel sektör ve devlet eliyle başlanmış olup üretimi tamamlandığında sahaya verileceği vurgulandı.

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