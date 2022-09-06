﻿Şapkadaki dinozor!

CHP'li Onur Öymen, Ege'deki bazı Türk adalarına Yunan bayrağı çekildiği iddiasını TBMM'ye taşıdığında, 2014 yılıydı.

Aynı yıl, MHP'li Seyfettin Yılmaz da, Türkiye ile Yunanistan arasında, Türkiye'nin Ege'deki menfaatlerine aykırı bir gizli anlaşma yapılıp yapılmadığı sorusunun cevabını arıyordu.

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2017'de, CHP'li Niyazi Nefi'nin, Ege'de bulunan Türk adalarında bir Yunan işgalinin söz konusu olup olmadığına dair sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "işgal" değil "sorun" nitelemesi yaptı ve konuyu "Ege'de bazı adacık ve kayalıkların aidiyeti ve bununla bağlantılı olarak Türkiye ile Yunanistan arasında geçerli bir uluslararası anlaşmayla tespit edilmiş deniz sınırlarının bulunmaması"na bağladı.

2019'da, CHP'li Necati Tığlı'nın, "Ege Denizinde silahsızlanma şartı olduğu halde, Yunanistan'ın işgal ettiği adalara silah yığınağı yapması ve füze bataryaları yerleştirdiği yönünde çıkan haberlerin doğru olup olmadığı hakkında herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Ege'deki adalarımızın Yunanistan tarafından hukuksuz bir şekilde işgal edildiği haberleri sizleri rahatsız etmiyor mu?" şeklindeki soru önergesi, "Amacı istişare sağlamaktan ibaret" denilerek Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından iade edildi.

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Muhalefet milletvekilleri, konuyu farklı zamanlarda, tekraren ve ısrarla gündeme getirdi. İlk anda aklıma gelenler;

İYİ Partili Ayhan Erel sordu, "Yunan işgali"ni…

CHP'li Zeynel Emre sordu…

CHP'li Haluk Pekşen sordu…

CHP'li Mustafa Balbay sordu…

CHP'li Süleyman Bülbül sordu.

İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan sordu…

İYİ Partili Nuri Okutan sordu…

Lütfü Türkkan daha MHP'de olduğu dönemde sordu.

MHP'li Özcan Yeniçeri sordu…

MHP'li Erkan Akçay sordu…

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Bu arada muhalefet bir de araştırma komisyonu kurulması talebinde bulundu; reddedildi.

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Konunun, 2004 yılından itibaren en sıkı takipçisi olan Millî Savunma Bakanlığı Eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, daha 2016 itibarıyla konuyla ilgili soru sayısının 100'e yaklaştığını duyurmuştu.

Geride kalan 18 yılda, "Türk adalarının işgali" yüzlerce kere tartışma konusu oldu.

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Muhalefet milletvekilleri, 2020'de, Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldüğü sırada konuyu bir kere daha gündeme getirince, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu şöyle konuştu:

-Ben çıkarım, söylerim yani göğsümü gere gere söylerim ama bunun bana bir faydası yok. Ak Parti dönemlerinde Adalar'la ilgili herhangi bir ihlal olmamıştır. Bu, ne demektir? Ne zaman olmuş demektir? Bizden önce olmuş demektir. Bunun da sorumlusunun kim olduğunu, gelin, arşivlerle sizlere göstereyim, nereye kadar gideceğini siz, gelin, görün; ondan sonra, o laf salatasını kim yer, kim yutar, gelin, bana söyleyin!

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Ne iddia olunan sorumlu gösterildi; ne siyasi ve hukuki hesabı soruldu.

Yetmezmiş gibi, ironik biçimde, işgale itiraz eden, tepki gösteren ve sorumluların yargılanmalarını isteyenler kendilerini hâkim karşısında buldu! Kimileri Büyükada'nın üç beş misli olan bu adalar için "keçilerin otladığı 18 kaya parçası" değersizleştirmesini yapanlar, "yerli ve millî iktidar ittifakı"nca övgüye boğuldu!

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Gel zaman git zaman…

A-aa; ne duyalım beğenirsiniz; bütüüüüün bu süreç boyunca Türkiye başkalarınca yönetilmiş gibi, "Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" dendi.

En trajikomiği; "işgalcilere" gözdağı "Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" denilerek verildi;

Kutlamamamız gerektiği savunulan bir "kurtuluş günü" ve "tek kurşun sıkılmadığı" öne sürülen kurtuluş mücadelesi üzerinden yani!

Hem de "gavur İzmir"lilerin iyi mi!

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Erdal Sarızeybek, dün bir sosyal medya paylaşımında, "Seçim yaklaştıkça, şapkadan tavşan değil dinozor çıksa şaşırmayınız" diyordu.

Dinozor var, dinozor var;

Bu, bildiğiniz T-Rex oldu!

Kimi yer; tarih bilir.

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"Rabbim ve milletim affetsin" tarz-ı siyaset döngüsü içinde hiçbir sorumuzun karşılık bulmayacağını biliyoruz.

Yine de, Türkiye'nin geldiği safhada; Rabbimin itiraf ettirdikçe ettirmesi, geleceğe belge biriktirmesi öyle önemli ki!

AKŞENER YENİÇAĞ TV'DE

Ankara yazı bitti bitiyor; kartlar açıldı.

Çarşı karıştı.

Tam da bu toz dumanın ortasında, netlik ayarı niyetine, faydalı olacağına inandığım bir sohbetimiz olacak bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le.

Saat 17.00'de…

Yeniçağ YouTube TV'de.

Eşlik ederseniz, sevinirim….