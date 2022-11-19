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Diyarbakır’da tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Diyarbakır’da tır, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 16:16
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Şarampole yuvarlanan tırda sürücü yaralandı

Diyarbakır’da tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Diyarbakır’da bir tır seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesiyle sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hurdaya dönen tır çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

 

(Kaynak: İHA)

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