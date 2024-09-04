Sarar mağazalarında grev 7. gününde: "Asgari ücretle çalışmak hayatı çekilmez kılıyor"

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, yaptığı açıklamada, "Sarar çalışanlarının ücretleri asgari ücretten artık koparılsın. Toplu iş sözleşmesinde birinci altı ay asgari ücret artı yüzde 15, ikinci altı ayda ise asgari ücret artı yüzde 20 olsun istiyoruz. 'Grevi kırarız, çalışanları tehdit ederiz, biz bu grevin hakkından geliriz' gibi ilkel yaklaşımlar asla doğru değil" dedi.

Grev, Sarar'ın 29 ildeki, aralarında AVM'lerin de bulunduğu 69 mağazasında devam ediyor. Mağazalarda "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartlar asıldı.

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Gülbaba, artan enflasyona rağmen asgari ücrette yeterli artış olmamasının toplu iş sözleşmelerini olumsuz etkilediğini belirtti. "Özellikle bu senenin ikinci yarısında asgari ücretin hala 25 bin TL brüt, 17 bin TL net olarak kalmış olması, enflasyonun yükselmesi, paranın reel alım gücünün sürekli azalması ve üzerimizdeki vergi dilimlerinin ücretlerimizi sürekli aşındırması hayatı çekilmez bir noktaya getirdi. Böyle olunca toplu iş sözleşmesi masasında Sarar çalışanları, işçiler ve sendika olarak ne kadar iyi niyetli olursanız olun anlaşamıyorsunuz. Zaten kamudaki işçiler kadar maaş istemiyoruz" dedi.

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Gülbaba, taleplerini şu şekilde dile getirdi: "Mağazalar genelde prim bazlı çalışan işyerleridir. Bu primlerle ilgili konulan hedefler de ulaşılmaz hedefler oluyor. O nedenle çok speküle ediliyor. 'Mağaza çalışanlarına şunu veriyoruz' gibi şeyler söyleniyor. Bu hedefler gerçekleştirilemediği için toplu iş sözleşmesinde yazdığınız primlerin bir anlamı olmuyor. O nedenle biz asgari ücretle çalışan insanlar oluyoruz günün sonunda. Primler çok önemli. Mağaza çalışanlarının performansı, mağazanın cirosu, bütün bunlar reel olarak hesap edilsin. Onun üzerinden bir prim sistematiği kurulsun. Yol ve yemeklerimiz, 6'şar aylık periyotlarla güncellensin. Bundan başka bir şey istemedi Sarar çalışanları. Sarar çalışanlarının ücretleri asgari ücretten artık koparılsın. Toplu iş sözleşmesinde birinci altı ay asgari ücret artı yüzde 15, ikinci altı ayda ise asgari ücret artı yüzde 20 olsun istiyoruz. 'Grevi kırarız, çalışanları tehdit ederiz, biz bu grevin hakkından geliriz' gibi ilkel yaklaşımlar asla doğru değil."