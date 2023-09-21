Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan skandal! Sporcusu olmayan derneğe 1,6 milyon TL yardım yaptılar

Sayıştay raporu Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndaki skandalı ortaya çıkardı.

Sayıştay’ın 2022 yılı kontrol raporunda, Bakanlığın kimi spor kulüplerine takviyede bulunduğu belirtilirken, birtakım yöntemsiz yardımların da gerçekleştirildiği söylendi.

Raporda, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğünün bir derneğe 2021 yılında 625 bin TL, 2022 yılında ise 1 milyon 5 bin 200 TL nakdi yardımda bulunduğu fakat dernekte aktif atlet olmadığı sırf 3 antrenörü olduğu belirtildi.

Derneğin 2021 yılında 221 bin 955 TL fiyatında 2 adet, 2022 yılında ise 15 bin 809 TL olmak üzere sırf 237 bin 764 TL harcadığı belirtildi. Sayıştay denetçileri, yardım yapılamayacak kulüplerin daima ve faal bir biçimde takip edilmediği, yardıma ait harcama evraklarının takip ve denetiminin yapılması, yardımın kontrolüne ait yönetmeliğe uyulmadığını söyledi.

ATLETİ OLMAYAN KULÜPLER YARDIM ALDI

Raporda yüksek nakdi yardım alan birtakım spor kulüplerinin lisanslı ve/veya aktif atletinin bulunmadığı ya da çok az sportmeni bulunduğunu, buna rağmen hiç yardım almayan yahut ortalama meblağ alan 15 bin TL yardım alan kimi kulüplerin yüksek atletleri olduğu belirtildi. Sayıştay denetçileri, “Ülke çapında yapılan bir organizasyona katılma vb. istisnai durumlar hariç lisanslı sportmen sayısı birebir olan kulüplerin birbirinden bu kadar farklı meblağlarda yardım almaları eşitlik unsurunun sağlanması için bir grup somut ölçütler geliştirilmesi gerektiğinin bir göstergesidir” tabirini kullandı. Raporda, “Spor kulüplerine yapılacak yardıma ait adap ve asılların belirlenmesi, spor kulüplerine yapılacak yardımlarda eşitlik unsurunu sağlamaya yönelik somut ve şeffaf ölçütler geliştirilmesi ve yapılan yardımlara ait faal bir kontrol düzeneğinin kurulması gerekmektedir” denildi.