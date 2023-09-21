Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan skandal! Sporcusu olmayan derneğe 1,6 milyon TL yardım yaptılar

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sportmeni olmayan bir derneğe 1,6 milyon TL yardım yaptığı Sayıştay raporuna yansıdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan skandal! Sporcusu olmayan derneğe 1,6 milyon TL yardım yaptılar

Sayıştay raporu Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndaki skandalı ortaya çıkardı.

Sayıştay’ın 2022 yılı kontrol raporunda, Bakanlığın kimi spor kulüplerine takviyede bulunduğu belirtilirken, birtakım yöntemsiz yardımların da gerçekleştirildiği söylendi.

Raporda, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğünün bir derneğe 2021 yılında 625 bin TL, 2022 yılında ise 1 milyon 5 bin 200 TL nakdi yardımda bulunduğu fakat dernekte aktif atlet olmadığı sırf 3 antrenörü olduğu belirtildi.

Derneğin 2021 yılında 221 bin 955 TL fiyatında 2 adet, 2022 yılında ise 15 bin 809 TL olmak üzere sırf 237 bin 764 TL harcadığı belirtildi. Sayıştay denetçileri, yardım yapılamayacak kulüplerin daima ve faal bir biçimde takip edilmediği, yardıma ait harcama evraklarının takip ve denetiminin yapılması, yardımın kontrolüne ait yönetmeliğe uyulmadığını söyledi.

ATLETİ OLMAYAN KULÜPLER YARDIM ALDI

Raporda yüksek nakdi yardım alan birtakım spor kulüplerinin lisanslı ve/veya aktif atletinin bulunmadığı ya da çok az sportmeni bulunduğunu, buna rağmen hiç yardım almayan yahut ortalama meblağ alan 15 bin TL yardım alan kimi kulüplerin yüksek atletleri olduğu belirtildi. Sayıştay denetçileri, “Ülke çapında yapılan bir organizasyona katılma vb. istisnai durumlar hariç lisanslı sportmen sayısı birebir olan kulüplerin birbirinden bu kadar farklı meblağlarda yardım almaları eşitlik unsurunun sağlanması için bir grup somut ölçütler geliştirilmesi gerektiğinin bir göstergesidir” tabirini kullandı. Raporda, “Spor kulüplerine yapılacak yardıma ait adap ve asılların belirlenmesi, spor kulüplerine yapılacak yardımlarda eşitlik unsurunu sağlamaya yönelik somut ve şeffaf ölçütler geliştirilmesi ve yapılan yardımlara ait faal bir kontrol düzeneğinin kurulması gerekmektedir” denildi.

İlgili Haberler
Saray bir günde 15 milyon TL harcadı. Sonra da tasarruftan bahsediyorlar
Diyanet Vakfı’na yine ihale yağdı. Sayıştay’ın denetleyemediği vakfın 4 şirketine kamudan 655 milyon TL’lik ihale
Boks Federasyonu’nda yolsuzluk skandalı. Spor Bakanlığı’nı bile dolandırdılar
Öne Çıkanlar
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Son Haberler
İşte meslek meslek zamlı maaşlar Ekonomi
İşte meslek meslek zamlı maaşlar
Turist rehberi 4 yılda tek başına yaptı. Meraktan ölen mahalleli görünce ‘yok artık’ dedi Güncel
Turist rehberi 4 yılda tek başına yaptı. Meraktan ölen mahalleli görünce ‘yok artık’ dedi
Amasya'da yangın çıktı: 20 arı kovanı kül oldu Güncel
Amasya'da yangın çıktı: 20 arı kovanı kül oldu
ABD'nin cari açığı iki yılın en düşüğüne geriledi Ekonomi
ABD'nin cari açığı iki yılın en düşüğüne geriledi
"Hudut namustur" diyenler gözaltına alınıyor Araplar bayram ediyor Güncel
"Hudut namustur" diyenler gözaltına alınıyor Araplar bayram ediyor
Şevval Sam frikik vermemek için çok uğraştı. Derin dekoltesiyle yürek hoplattı Magazin
Şevval Sam frikik vermemek için çok uğraştı. Derin dekoltesiyle yürek hoplattı
Jorge Jesus geri dönüyor. Taraftar kazan kaldırdı Spor
Jorge Jesus geri dönüyor. Taraftar kazan kaldırdı