Vatandaşa 'kemer sık' dediler israfın dibine vurdular. Bütçe fazlası tasarrufla değil vergilerle verildi

Bütçe, vergi zamlarıyla fazla verirken, tassarruf genelgesine rağmen temsil ve tanıtım giderleri bir ayda 6 kat arttı. Kira giderlerine ise 1,8 milyar TL ödendi.

Vatandaşa 'kemer sık' dediler israfın dibine vurdular. Bütçe fazlası tasarrufla değil vergilerle verildi

Enflasyondaki yüksek artış altında ezilen vatandaşlar, vergi zamlarıyla da yaşam mücadelesi verir hale geldi.

Ağustostaki 51,3 milyar liralık bütçe fazlası tasarrufla değil artan vergilerle verilirken, tasarruf genelgesine rağmen kamu kaynakları israf edilmeye devam edildi.

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre; Bütçe vergi gelirleri ile fazla verirken kamu kaynakları israf edilmeye devam edildi. Artırılan vergiler ile tampon yapılan merkezi yönetim bütçesinin giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,1 oranında arttı. Ağustosta bütçe giderleri 562 milyar 686 milyon liraya ulaştı. Ağustostaki 51,3 milyar liralık bütçe fazlası tasarrufla değil artan vergilerle verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından “Harcamaların yeniden gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması gerektiği” belirterek 17 Temmuz’da tasarruf genelgesi çıkarılmıştı.

Ek bütçe ve torba yasa ile getirilen vergi yüklerinin ardından yayımlanan genelgede “Kamu harcamalarının rasyonelleştirileceği” savunulmuş, kamu kurumlarından, taşıt sayılarını minimuma indirmeleri, temsil, tören ve ağırlama giderlerini kısmaları istenmişti.

Tasarruf genelgesine rağmen temsil ve tanıtma giderlerinde bir ayda 6 kat artış yaşandı. Temmuzda 43,6 milyon liralık harcama yapılan bu kalemde Ağustos ayında 282,5 milyon liralık rekor gider yazıldı. Bu harcamanın 178,1 milyon lirası toplantı ve organizasyon gideri, 104,4 milyon lirası da temsil, tanıtma ve ağırlama gideri olarak kaydedildi.

Temsil ve tanıtma giderleri adı altında Ocak-Ağustos arasından Hazine’nin kasasından toplamda 847,4 milyon lira çıktı.

KİRA HARCAMASININ YÜZDE 48’İ UÇAK İÇİN

Hazine Bakanlığının verileri israf harcamaları arasında gösterilen kiralama işlemlerinin de tam gaz devam ettiğini ortaya koydu. Hazine’nin Ağustos ayındaki kira giderleri 1,8 milyar lira oldu. Bu giderin yüzde 15’ini araç kiraları oluştururken yüzde 48’ini uçak kiralama masrafları oluşturdu.

Ağustosta 265,3 milyon lira araç kiralama giderlerine, 845,6 milyon lira da uçak kiralama harcamalarına gitti.

Yılın ilk 8 ayında araç kiralama bedeli olarak 1,7 milyar lira, uçak kiralaması için de 2,5 milyar lira Hazine’nin kasasından çıktı.

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