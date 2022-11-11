Terörist Apo'ya ''Sayın'' diyen Saray'ın danışmanından HDP adımı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi, Siyaset Ekonomi Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Sabah Gazetesi’ndeki köşesinde Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmeye ilişkin söylediği "son derece doğal ve doğru bir adım" ifadesini değerlendirdi. Duran, Cumhur İttifakı içinde kritik politika konularındaki istişarenin güçlü olduğuna dikkat çekti.

Burhanettin Duran, "HDP ziyareti yeni bir siyasi alan açar mı" başlıklı yazısında Cumhur İttifakı'nın krize girmemesindeki temel sebebe ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan ve Bahçeli'nin terörle mücadeleden dış politika hamlelerine, ekonomik programdan iç siyasi konulara kadar geniş bir alanda birlikte hareket edebilmesi...

Birbirlerine duydukları güven ve temel memleket meselelerindeki ortak yaklaşımları...

Yani sağlıklı bir lider diplomasisi...

6'lı masadaki genel başkanların dağınıklığına rağmen AK Parti ve MHP liderlerinin farklılıklarını koruyan ama birbirini zora sokmayan tutumlar sergileyebilmesi seçimlere giderken ciddi anlamda bir avantaj teşkil ediyor.

Bu uyumun kampanya döneminde Kürt seçmene yönelik söylem ve politikalarda sürdürülebilmesi 6'lı masanın ortak politika arayışlarını da etkileyebilecek bir öneme sahip."

"HDP'NİN SERGİLEYECEĞİ TUTUM"

HDP'nin sergileyeceği politikanın siyasi tartışmaların odağında olacağını ifade eden Burhanettin Duran, HDP, seçimlerde hangi fikirleri seslendirecek? Cumhuriyeti "yıkım projesi" olarak görmeye devam eden çizgi mi izleyecek? Anadil ve yerel özerklik gibi konuları gündem yapacak mı? Yoksa yepyeni bir söylemle gelebilir mi? Tabii kapatma davasının sonucu ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon yapılması ihtimali de bu gündemi şekillendirecek." ifadelerini kullandı