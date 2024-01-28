Saray'ın ışıklarını sabaha kadar yakacak seçim anketi. Binlerce kişi katıldı

Kaynak: Haber Merkezi Gizem Ertürk
Saray'ın ışıklarını sabaha kadar yakacak seçim anketi. Binlerce kişi katıldı
ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi için hangi adayın önde olduğunu açıkladı.

31 Mart seçimlerine az bir süre kala anket firmaları çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Türkiye'nin her bölgesi için oldukça önemli görülen bu seçimde, kazananı ve kaybedeni belirleyecek kritik iki şehir ise İstanbul ve Ankara. Ankara'da mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş'ın karşısına AKP’nin adayı Turgut Altınok çıkarılırken, İYİ Parti ise Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı olarak Cengiz Topel Yıldırım ismini açıkladı.

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da şu an yapılacak bir seçimde hangi adayın yarışı önde götüreceğini açıkladı. Pösteki, mevcut partilerin çıkardıkları adaylara göre alacakları oy oranını duyurdu.

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MANSUR YAVAŞ AÇIK ARA ÖNDE GÖTÜRÜYOR

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?” sorulu Araştırma anketine 3800 katılımcının katıldığını dile getiren Pösteki, 24-26 Ocak 2024 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilen anket sonuçlarını şöyle açıkladı:

• Mansur Yavaş: %43,7
• Turgut Altınok: %40,9
• Cengiz Topel Yıldırım: %5,2
• Diğer: %3,2
• Kararsızım: %7,0

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