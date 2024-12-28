Saray’ın Merkez’inde Dans!

AKP Türk siyasi tarihinde çok şeyi değiştirdi.

Bunlardan en önemlisi Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesinden sonra mesela istifa mekanizmasını ortadan kaldırdı.

Bakanlar, bürokratlar kendi iradesi ile istifa etmeleri ortadan kalktı.

Yani iktidarda görev alanların istifa lüksü yok!

Ancak onlar görevden affını ister ve Saray isterse onu affeder.

Yoksa öyle ben istifa ediyorum gidiyorum diyemezsin.

Bugüne kadar o hakkı sadece Damat Beraat Albayrak kullandı.

O da istifasını Instagram üzerinden yaptı ve günlerce ortadan kayboldu.

İşte o lüks son günlerde bazı kişilerin eline geçmiş durumda. Büyük ekonomik çöküş sonrası göreve büyük ricalarla gelen Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası ekibi Saray’ın aynı zamanda gece yarısı kararnameleriyle görevden alma lüksünü de elinden aldı.

Bugün Saray’ın gece yarısı kararname ile görevden alamayacağı nadir insanlar Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası ekibidir.

Merkez Bankası perşembe günü 250 baz puan faiz indirdi.

Bu faiz indirimini Saray’a bonus olarak sundu.

Sadece bonus.

Bu indirimin hiçbir yaraya derman olmayacağını onlarda biliyor. Sadece dedim ya bonus olarak.

Merkez Bankası ekibi şu an bildiğini ve inandığını yapıyor.

Ve biliyor ki, gece yarısı operasyonu ile görevden alınamayacaklarını. Çünkü Saray’ın öyle bir lüksü yok.

O kararname geri dönülemez bir krize neden olabilir.

İşte bunu bildikleri için rahatlar.

Kendi üzerinde baskı oluşmasın diye bir başka hamle yaptılar. Faiz kararı alacakları toplantı sayısını 12’den 8’e düşürdüler.

Yani Saray’ın da ayağına basmadan dansa devam edecekler. Toplandı aralığının uzaması Merkez’in politikalarını daha rahat uygulamasına neden olacaktır.

Burada sorun şu:

Saray bu dansa daha ne kadar tahammül edecek?

İşte o kritik sorunun yanıtını kimse bilmiyor.