Saray’ın ödeneği 4 milyardan 5.8 milyara çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı’na ödenek yetmiyor. 2022 yılı ödeneği, yüzde 50’yi aşan bir oranda artırılarak 3,8 milyar TL’den 5,8 milyar TL’ye çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılmasına ilişkin tablolarına göre, yıl boyunca sürekli ödeneği arttırılan Cumhurbaşkanlığı’nın mali yıl başlarken 3,8 milyar TL olan ödeneği 11 ay boyunca sürekli arttı. 11 ayın sonunda 6,6 milyar TL’ye çıkarak 2023 yılı bütçesine yakın bir rakama ulaşan Cumhurbaşkanlığı’nın ödenek toplamı 5,8 milyar TL oldu ve bu ödeneğin 4,3 milyar TL’si de harcandı.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre iktidarın yanlış ekonomi politikaları sonucu yükselen enflasyon ve yüksek döviz kurunun yarattığı sarsıntı nedeniyle yıl bitmeden ek bütçe çıkarttı.

Garantili projeler, kur korumalı mevduata aktarılan milyarlarca lira dolayısıyla daha da altüst olan bütçe dengeleri ek bütçe ile kurulmaya çalışıldı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da öncekiler gibi hayata geçme şansı olmayan yeni bir tasarruf genelgesi yayımladı.

Zorunlu ve öncelikli olmayan yatırımların ertelenmesi, başta araç alımı olmak üzere israf harcamaları yapılmaması ana teması üzerinden kurgulanan genelge başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere hemen hemen tüm kamu kurumları tarafından yürürlüğe girer girmez ihlal edilmeye başlandı.

TAM YÜZDE 52 ÖDENEK ARTIŞI

Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 Yılı Bütçe Teklifi, 2022 mali yılı öncesinde TBMM’ye 4 milyar 39 milyon lira olarak önerildi. Kesinti yapılarak 3,9 milyar milyon liraya düşürülen ödenek toplamı yıl boyunca yapılan harcamalar nedeniyle bu hedefin çok üstüne çıktı.

Ara ara aktarılan ödeneklerle kasım ayı sonunda Cumhurbaşkanlığı ödeneği yüzde 52’lik artışla 5,8 milyar TL’ye çıktı.

Yılın ilk ayında 92 milyon lira harcayan Cumhurbaşkanlığı, yıl boyunca her ay bu tutarı katlayan harcamalar yaptı. Mart ayında 870 milyon TL’ye fırlayan harcama, ağustos ayında rekor kırarak 857 milyon lira oldu. Son ayın harcaması ise 360 milyon lira olarak gerçekleşti.

HARCAMALARI DAHA DA PATLATTI

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde bütçesi, önceki cumhurbaşkanlarından farklı olarak dev boyutlara ulaştı. Saraylar, uçak ve araç filoları nedeniyle israf eleştirileri yöneltilen Cumhurbaşkanlığı’nın harcamaları, Başkanlık Sistemi dolayısıyla artan yetkileri nedeniyle de çoğaldı.

Bütçe, 2022 yılında 3,9 milyar TL olarak TBMM’ye önerildi. Bu yıl olduğu gibi önceki yıllarda da bu başlangıç ödenekleri Cumhurbaşkanlığı’na yetmedi.