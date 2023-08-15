Sarı rengiyle bilinen kargo şirketi iflas etti! 100 yıllık geçmişi vardı

Küresel çapta faaliyet gösteren ve 30 binden fazla çalışanı bulunan 100 yıllık kargo şirketi iflas ettiğini duyurdu.

Sarı rengiyle bilinen kargo şirketi iflas etti! 100 yıllık geçmişi vardı

Koronavirüs salgını ile dünyaya yayılan virüs sanayiden teknolojiye, hizmetten sağlık sektörüne her alana etki etti ve birçok firma bu dönemde iflas etti.

Tüketimin arttığı salgın yıllarında üretim dibi gördü. Küresel tedarik zinciri kırıldı. Üretilen malzemelerin tüketiciye ulaşmasında yaşanan sorunlarla birlikte şirketler zora girdi. Dev şirketlerde işçi çıkartmaya başladı.

İflastan kurtulmak isteyen bazı firmalar ise üretimi ve çalışan sayısını azaltarak bu süreci atlatmaya çalışıyor. İflas eden firmalardan en dikkat çekici olanı ise sarı rengiyle bilinen meşhur kargo firması. Renginden dolayı milyonlarca insanın gözdesi haline gelen ve 100 yıllık geçmişi olan dev şirket iflas etti.

30 binden fazla çalışan söz konusu iflastan dolayı işsiz kaldı. İflas eden firma Amerika kıtasında faaliyet gösteriyor. Markanın ismi Yellow. Türkçe'de sarı anlamına gelen Yellow'u milyonlarca insan biliyor. Şirketin iflası ülke gündemine bomba gibi düştü.

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