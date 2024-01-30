Dev kargo şirketi 12 bin kişiyi işten çıkaracak. Türkiye'de 190'dan fazla şubesi var

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Dev kargo şirketi 12 bin kişiyi işten çıkaracak. Türkiye'de 190'dan fazla şubesi var
Türkiye'de şubeleri bulunan ünlü kargo firması UPS, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle 12 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

Türkiye'de birçok şubesi bulunan ünlü kargo şirketi UPS (United Parcel Service), 2023'ün dördüncü çeyreğine ait finansal performansını paylaştı. Şirketin maddi geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 azalarak 24,9 milyar dolara kadar düştü. Analistler, bu dönemde 25,4 milyar dolarlık bir gelir öngörmüştü.

YILLIK BAZDA GELİR YÜZDE 9,3 AZALDI

Ünlü kargo şirketinin geliri yıllık bazda incelendiğinde, UPS'nin 2023 yılı toplam geliri yüzde 9,3'lük bir düşüşle 90,9 milyar dolar olarak belirtildi. Şirketin net karı da son çeyrekte yüzde 53 azalarak 1,61 milyar dolara kadar geriledi. UPS, 2022'nin dördüncü çeyreğinde 3,4 milyar dolar net kazanç elde etmişti.

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12 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAKLAR

UPS, maddi zarar nedeniyle 12 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Bu adımın, şirketin maliyetlerini 1 milyar dolar kadar düşürmesinin beklendiği açıklandı. 2023 yılı genelinde 6,7 milyar dolar net kar elde eden UPS, hisse başına karını bir önceki senenin dördüncü çeyreğine göre 1,87 dolardan 1,61 dolara çekti.

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YATIRIMCILARA YÖNELİK AÇIKLAMALAR VE İŞ GÜCÜ AZALTIMI

2024'e dair beklentilerini açıklayan UPS, bu yılın tamamında 92 milyar dolar ile 94,5 milyar dolar aralığında gelir geleceğini tahmin etti. Şirket ayrıca, yönetim kurulu onayına bağlı olarak ortalama 4,5 milyar dolarlık sermaye harcaması ve ortalama 5,4 milyar dolarlık temettü ödemesi planladıklarını açıkladı.

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