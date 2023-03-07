Sarıgül’den Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“EN UYGUN ADAY O MASADA KEMAL KILIÇDAROĞLU’DUR”

Sarıgül, Meral Akşener’in Millet İttifakı’ndan ayrılmasının ardından yaptığı değerlendirmede Altılı Masa için en uygun adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek, “Bana her sorulduğu zaman söyledim bu geçiş dönemi için en uygun aday o masada Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Kılıçdaroğlu, egosunu yenmiş, hırslarından arınmış, demokrat bir liderdir. Arkasında durur, iyi bir ekiple iyi bir programla seçmenin önüne çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun kazanma ihtimalini son derece yüksek olduğunu görüyorum” diye konuştu.

"MESELE BİZİM SOFRAYA OTURUP OTURMAMAMIZ DEĞİL..."

Basın mensuplarının “Meral Akşener’in Altılı Masa'dan ayrılmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklama herkesi Halil İbrahim sofrasına çağırıyorum dedi. Siz bu sofrada bulunacak mısınız?" sorusuna yönelik açıklamalarda bulunan Sarıgül, şunları söyledi:

“Aslında bu sofra bizim soframız. Mesele bizim sofraya oturup oturmamamız değil, mesele parti meselesi, sen ben meselesi değil, ittifakı koruma meselesi değil; mesele inanın ki demokrasi meselesidir. Milletin derdine derman olma meselesidir. Biz kurulduğumuz günden bugüne Edirne’den Kars’a kadar bir demokrasi sofrası kuracağız dedik. Zengin ve bereketli bir vatan sofrası kuracağız diyen bir partiyiz. Zaten biz bu amaçla kurulduk. O nedenle de tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıdan yanayız. Son yaşananlar şunu gösterdi ki Altılı Masa'ya umut bağlayanlar son yaşanan olaylardan dolayı biraz endişeli ve heyecanlı olduklarını görüyorum. Masanın bu havayı dağıtması lazım. Masaya yeni bir heyecan, yeni bir umut ve yeni bir enerji dalgasına ihtiyaç olduğunu bütün yurttaşlarımız söylemekte. Ben kendilerine başarılar diliyorum.” (İHA)