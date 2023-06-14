Sarıgül'ün verdiği cevap herkesi derin düşüncelere sevk etti

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün İmamoğlu'nun değişim çağrılarına ilişkin verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

Sarıgül'ün verdiği cevap herkesi derin düşüncelere sevk etti

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Serbestiyet'in YouTube kanalında gazeteci Hilal Köylü'nün sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu- İmamoğlu görüşmesi hakkındaki fikri sorulan Sarıgül'den beklenmedik bir yanıt geldi. Sarıgül önce çayından bir yudum aldı, arkasından İmamoğlu ile o gün yaptığı telefon konuşmasında geçen Tarkan konseri pazarlığını anlattı.

"TARKAN'I ERZİNCAN'A GETİRMESİNİ RİCA ETTİM"

"Vallahi ben bu sabah Ekrem İmamoğlu ile konuştum ve kendisinden Tarkan'ı Erzincan'a getirmesini rica ettim. Önce Ekrem Bey'den beklediğim Tarkan'ı Erzincan'a getirmesi lazım. O da dedi ki, 'Ya 29 Ekim'de ben Tarkan'ı İstanbul'da çıkarmak istiyorum.' Ben de dedim ki, 'Tarkan İstanbul'da her zaman çıkar, önemli olan Tarkan'ın bir can şehri olan Erzincan'a gelmesi lazım.'"

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